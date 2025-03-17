في حادثة درامية وقعت بالمملكة المتحدة بالقرب من تشينغفورد على الطريق A406، المعروف بالطريق الدائري الشمالي في لندن، التقط سائق سيارة عابرة صورة لمشتبه به يرتدي ملابس سوداء بالكامل، وهو يركض على طول المسار الأيسر من الطريق المزدوج حوالي الساعة 4:05 مساء الأسبوع الماضي.

وعند اقتراب الشرطة، حاول الرجل يائسا تسلق جدار يبلغ ارتفاعه نحو 40 قدما، ورغم تمكنه من الصعود إلى منتصفه تقريبا، حاصرته قوات الشرطة فور وصولها إلى الموقع.

لكن سرعان ما انتشر مقطع فيديو آخر على الإنترنت يُظهر لحظة فقدان الرجل قبضته وسقوطه بشكل دراماتيكي فوق أحد الضباط في الأسفل، وعلى الفور تدخل عدد من الضباط لتقديم الرعاية لكل من المشتبه به الساقط وزميلهم المصاب، الذي بدا متألما جراء امتصاص الصدمة.

وأكدت شرطة العاصمة إلقاء القبض على المشتبه به لاحقا بتهمة مخالفات القيادة، حيث لا يزال رهن الاحتجاز، كما أفادت التقارير بإصابة الضابط، لكنه تلقى العلاج في الموقع.

في الوقت نفسه، تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد الدرامي، مشبهين مهارات الرجل في التسلق بالبطل الخارق "سبايدر مان".

Man flees the police by climbing a wall, real-life spiderman 🕷 pic.twitter.com/IlUD4uRS0T — MarXmeN (@10MarXmen) March 14, 2025

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وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "حوالي الساعة 4:05 مساء يوم الأربعاء 12 مارس، حاولت الشرطة إيقاف مركبة على الطريق A406 في تشينغفورد. لكن المركبة لم تتوقف، مما أدى إلى مطاردتها. وبعد التوقف بالقرب من كروكد بيليت، حاول السائق الفرار وتسلق جدار، لكنه سقط، وأُلقي القبض على المشتبه به في موقع الحادث، وأُغلق الطريق جزئيا".