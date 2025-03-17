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شجرة في غامبيا تتحول لوجهة سياحية لعشاق الطبيعة والتصوير

غامبيا.. شجرة كابوك عملاقة تتحدى الزمن وتحمل رمزية ثقافية وروحية SEREKUNDA, GAMBIA - FEBRUARY 16: The towering kapok tree in the Latrikunda German neighborhood of Serekunda has stood for centuries, revered by locals as a sacred natural landmark on February 16, 2025 in Serekunda, Gambia. With its sprawling branches and massive trunk, the tree serves as a focal point of daily life, providing shade to vendors and passersby along the bustling street. Known as the "Great Tree," it remains one of Gambia’s most iconic natural monuments. ( Cem Özdel - Anadolu Agency )
شجرة الكابوك العملاقة تتحدى الزمن وتحمل رمزية ثقافية وروحية (الأناضول)
17/3/2025

في حي لاتريكوندا جيرمان بمنطقة سيريكوندا الواقعة جنوب غربي العاصمة الغامبية بانجول تقف شجرة الكابوك الضخمة -التي يطلق عليها السكان المحليون اسم "الشجرة الكبرى"- شاهدا على عراقة الطبيعة وصمودها عبر الزمن.

يبلغ طول هذه الشجرة المعمرة 30 مترا، وتتميز بساق عريضة وضخمة، مما يجعلها واحدة من أكبر مصادر الظل الطبيعية في المنطقة.

وتحظى هذه الشجرة بمكانة خاصة في الثقافة المحلية، إذ يعتقد السكان أنها مقدسة، ويتّبع البعض تقاليد قديمة تتضمن التوجه إليها بالدعاء والتبرك.

رمز للمقاومة في وجه التوسع العمراني

ووفقا لخبراء، كانت أشجار الكابوك منتشرة في غابات غرب أفريقيا الاستوائية، لكنها تضاءلت بسبب التوسع العمراني، ومع ذلك ظلت الشجرة الكبرى صامدة، لتصبح رمزا للهوية المحلية وشاهدا على قرون من التاريخ.

غامبيا.. شجرة كابوك عملاقة تتحدى الزمن وتحمل رمزية ثقافية وروحية SEREKUNDA, GAMBIA - FEBRUARY 16: The towering kapok tree in the Latrikunda German neighborhood of Serekunda has stood for centuries, revered by locals as a sacred natural landmark on February 16, 2025 in Serekunda, Gambia. With its sprawling branches and massive trunk, the tree serves as a focal point of daily life, providing shade to vendors and passersby along the bustling street. Known as the "Great Tree," it remains one of Gambia’s most iconic natural monuments. ( Cem Özdel - Anadolu Agency )
شجرة الكابوك العملاقة تجذب السياح وهواة التصوير (الأناضول)

ويشير مؤرخون محليون إلى أن عمر الشجرة يتراوح بين 200 و300 عام، وأنها لعبت في الماضي دورا اجتماعيا وثقافيا مهما، إذ كانت ظلالها مكانا لاجتماع شيوخ القرى واتخاذ القرارات المهمة.

ملتقى للتجار والمسافرين

وتقول روايات شعبية إن التجار والمسافرين اعتادوا الاحتماء في ظل الشجرة خلال رحلاتهم، إذ شكّلت على الدوام محطة استراحة على الطرق التجارية القديمة.

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واليوم، لا تزال الشجرة الكبرى مركزا للحياة اليومية، إذ تحيط بها أسواق صغيرة لبيع الفواكه الاستوائية مثل الموز والمانغو والبطيخ، وتعد محطة استراحة للمارة والسائقين.

غامبيا.. شجرة كابوك عملاقة تتحدى الزمن وتحمل رمزية ثقافية وروحية SEREKUNDA, GAMBIA - FEBRUARY 16: The towering kapok tree in the Latrikunda German neighborhood of Serekunda has stood for centuries, revered by locals as a sacred natural landmark on February 16, 2025 in Serekunda, Gambia. With its sprawling branches and massive trunk, the tree serves as a focal point of daily life, providing shade to vendors and passersby along the bustling street. Known as the "Great Tree," it remains one of Gambia’s most iconic natural monuments. ( Cem Özdel - Anadolu Agency )
لا تزال شجرة الكابوك مركزا للحياة اليومية (الأناضول)

رمز ثقافي وروحي

وبالإضافة إلى كونها موقعا تجاريا تعد الشجرة الكبرى رمزا ثقافيا يحمل أهمية روحية في معتقدات بعض المجتمعات المحلية، مثل الماندنغ والولوف والفولاني.

ويؤمن البعض بأن هذه الشجرة تحتضن أرواح الأجداد، وأن جذورها العميقة توفر ملجأ روحيا، في حين يأتيها آخرون للتضرع بالدعاء وطلب الأمن والرخاء، تاركين تحت ظلالها نذورهم.

وبفضل حجمها الضخم وأهميتها الثقافية تحولت الشجرة الكبرى إلى وجهة جذابة للسياح، خاصة عشاق الطبيعة والمصورين الذين يقصدون "لاتريكوندا جيرمان" لالتقاط صور للشجرة المهيبة التي لا تزال تتحدى الزمن وتحمل أسرار الأجيال الغابرة.

المصدر : وكالة الأناضول

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