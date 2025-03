بمعدل هاتف كل 7 دقائق.. جرائم سرقة الجوالات في لندن تبلغ مستويات قياسية

كشفت تقارير حديثة عن ارتفاع قياسي في سرقات الهواتف المحمولة في العاصمة البريطانية لندن، حيث شهدت معدلات الجريمة قفزة كبيرة بنسبة 34% مقارنة بالعام الماضي، مما جعل المدينة مركزا لتجارة الهواتف المسروقة عالميا.

ووفقا لشرطة العاصمة البريطانية، تم الإبلاغ عن 70 ألفا و137 هاتفا مسروقا خلال عام 2024، مقارنة بـ52 ألفا و428 في 2023، وعشرين ألفا فقط في 2020، مما يعني أن 192 هاتفا تُسرق يوميا، أي بمعدل هاتف كل 7 دقائق ونصف الدقيقة.

وباتت سرقة الهواتف المحمولة تجارة مربحة للعصابات الإجرامية المنظمة، حيث يُقدر سوق الهواتف المسروقة في لندن وحده بـ50 مليون جنيه إسترليني.

أما الأجهزة المسروقة، فمعظمها إما يُفكك للحصول على قطع الغيار، وإما يُعاد بيعه في سوق سوداء دولية تشمل الصين ونيجيريا.

وتُشير إحصائيات وزارة الداخلية البريطانية إلى أن 90% من حالات "السرقة من شخص" لا يتم حلها، ولا يُتهم المجرمون إلا في 1% فقط من القضايا.

وفي إنجلترا وويلز لا تزال 86% من هذه القضايا دون حل، مما يعكس تحديا أمنيا كبيرا.

📱 | Our clampdown on £50m-a-year trade in stolen phones has seen 230 people arrested and more than 1,000 handsets seized.

We’re tackling the organised criminality behind phone thefts, and call on tech companies to make stolen phones unusable.

Read More: https://t.co/nOJNLLHoNf pic.twitter.com/LNhvM6SIcG

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 6, 2025