جدل في روسيا بعد منح أمهات الجنود القتلى "مفرمات لحم" كهدايا في يوم المرأة

في خطوة أثارت انتقادات واسعة، قدم مسؤولون من حزب روسيا الموحدة الحاكم في روسيا مفرمات لحم هدية لأمهات الجنود الروس الذين قتلوا في الحرب على أوكرانيا، وذلك خلال احتفالات اليوم العالمي للمرأة.

ففي بلدة بوليارني زوري الواقعة في منطقة مورمانسك شمال روسيا، زار أعضاء الحزب بعض العائلات وقدّموا الزهور والأجهزة المنزلية ومفرمات لحم، كجزء من حملة أطلق عليها اسم "زهور لأمهات الأبطال"، وفقا لما نقلته صحيفة "موسكو تايمز".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للمسؤولين وهم يبتسمون خلال تسليم الهدايا، ما أثار غضبا واسعا بين المستخدمين الذين اعتبروا أن رمزية مفرمة اللحم غير مناسبة تماما، خاصة أن المصطلح يُستخدم في اللغة العسكرية الروسية لوصف الهجمات التي تؤدي إلى خسائر بشرية فادحة.

Russian politicians gift meat grinders to mothers of soldiers killed in Ukraine

Local representatives of the United Russia party in the Murmansk region, in Russia’s north-west, have given meat grinders as presents to the mothers of local soldiers who have been killed in the war… pic.twitter.com/ozncT0gxDw

— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) March 6, 2025