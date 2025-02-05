الظهور الرسمي الأول لزوجة الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارتها إلى تركيا

بعد تداول صور سابقة قيل إنها تعود إلى لطيفة الدروبي (عقيلة الرئيس السوري أحمد الشرع) جاء التأكيد عن هويتها بعد أن نشرت أمينة (زوجة الرئيس رجب أردوغان) صورة تجمعها بالدروبي، عبر حسابها على منصة "إكس".

وقد علقت زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الصورة بالقول "سعدت كثيرا باستضافة السيدة الفاضلة لطيفة الدروبي زوجة رئيس الجمهورية العربية السورية التي تقوم اليوم بزيارة رسمية لبلادنا".

وأضافت "أتيحت لنا الفرصة للحديث حول العديد من القضايا المهمة مثل المساعدات الإنسانية والتضامن الاجتماعي وتمكين المرأة ودور التعليم، وناقشنا الخطوات التي يمكننا اتخاذها معا من أجل النساء والأطفال، الذين يعانون أكثر من غيرهم من الحرب في جميع أنحاء العالم".

Bugün ülkemize resmi ziyarette bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın değerli eşi Latife El Durubi Hanımefendi’yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. İnsani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi ve eğitimin rolü gibi birçok önemli konuyu konuşma… pic.twitter.com/NbPVB9amBb — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 4, 2025

وأردفت عقيلة الرئيس التركي "أكدتُ أننا نقف إلى جانب الشعب السوري اليوم كما فعلنا في الماضي، في عملية إعادة بناء سوريا ومداواة جراحها. أعتقد أن مستقبلًا يسوده السلام والاستقرار هو ثمرة جهد مشترك، وآمل أن تكون كل خطوة تُتخذ على هذا الطريق مصدر أمل دائم لشعوب المنطقة".

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وقد تم هذا اللقاء خلال زيارة رسمية أجراها الشرع إلى أنقرة أمس الثلاثاء تلبية لدعوة من نظيره التركي.

وكان نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تداولوا صورة قالوا إنها تعود للدروبي خلال أدائها مناسك العمرة في مكة المكرمة بالزيارة الرسمية التي أجراها الشرع إلى السعودية، دون تأكيد رسمي لهويتها.

ويأتي هذا الظهور بعد نحو أسبوعين من مشاركة الدروبي في اجتماع للرئيس السوري مع وفد من السوريات المقيمات بالولايات المتحدة، خلال استقبالهن في القصر الرئاسي بدمشق.