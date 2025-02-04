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"السيدة الأولى".. صور لزوجة الرئيس السوري الشرع تغزو المنصات

مشاهد تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إنها لزوجة الرئيس السوري- المصدر واس
مشاهد تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إنها لزوجة الشرع (وكالة الأنباء السعودية)
إيمان بوجملين
4/2/2025-|آخر تحديث: 4/2/202502:12 م (توقيت مكة)

تصدرت مشاهد تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إنها لزوجة الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال أدائهما مناسك العمرة في مكة المكرمة، في زيارته الأخيرة للملكة العربية السعودية.

ولقيت المشاهد المتداولة تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي إذ عنونها الكثير بمشاهد يعتقد أنها تعود "للسيدة الأولى" في سوريا.

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في حين وصف العديد اللقطات المتداولة "بالاستثنائية" وهذا عند الظهور الأول العلني للسيدة الأولى في سوريا -حسب وصفهم- بجانب الشرع وهما يؤديان مناسك العمرة.

ويأتي هذا الظهور قبل نحو أسبوعين من كشف الشرع عن هوية زوجته أمام وفد من السوريات المقيمات في الولايات المتحدة في القصر الرئاسي بسوريا، مؤكدا أنها زوجته الوحيدة، وأنها تحظى بكل حبه وتقديره، وذلك في محاولة لوضع حد للشائعات التي أثيرت حول تعدد زوجاته، إذ قدمها باسم لطيفة.

وكان الشرع قام الأحد بزيارة رسمية إلى السعودية، في أول زيارة خارجية له بعد تنصيبه رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا، والتقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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