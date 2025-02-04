"السيدة الأولى".. صور لزوجة الرئيس السوري الشرع تغزو المنصات

تصدرت مشاهد تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إنها لزوجة الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال أدائهما مناسك العمرة في مكة المكرمة، في زيارته الأخيرة للملكة العربية السعودية.

ظهور زوجة فخامة رئيس الجمهورية السورية أحمد للشرع "لطيفة الشرع" في مكة المكرمة. pic.twitter.com/LipTKXG7RM — Mo'men Megdadi | مؤمن مقدادي (@MoMegdadi) February 3, 2025

ولقيت المشاهد المتداولة تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي إذ عنونها الكثير بمشاهد يعتقد أنها تعود "للسيدة الأولى" في سوريا.

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في حين وصف العديد اللقطات المتداولة "بالاستثنائية" وهذا عند الظهور الأول العلني للسيدة الأولى في سوريا -حسب وصفهم- بجانب الشرع وهما يؤديان مناسك العمرة.

في لقطة استثنائية.. سيدة محجبة ترافق الرئيس السوري #أحمد_الشرع أثناء أداء العمرة، ووسائل الإعلام ترجّح: إنها زوجته 🕋✨ #لطيفة_الشرع #مكة #سوريا pic.twitter.com/mcBCTgnr3l — تفاعل السعودية – لايف استايل (@WKtaf3ol) February 3, 2025

ويأتي هذا الظهور قبل نحو أسبوعين من كشف الشرع عن هوية زوجته أمام وفد من السوريات المقيمات في الولايات المتحدة في القصر الرئاسي بسوريا، مؤكدا أنها زوجته الوحيدة، وأنها تحظى بكل حبه وتقديره، وذلك في محاولة لوضع حد للشائعات التي أثيرت حول تعدد زوجاته، إذ قدمها باسم لطيفة.

وكان الشرع قام الأحد بزيارة رسمية إلى السعودية، في أول زيارة خارجية له بعد تنصيبه رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا، والتقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.