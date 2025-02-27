مذاقات سول.. رحلة في عالم الأطعمة الغريبة في العاصمة الكورية

تُعرف العاصمة الكورية الجنوبية سيول بتنوع ثقافتها وقوتها الغذائية حيث تعتبر موطنا لمجموعة واسعة من الأطعمة التقليدية والمعاصرة. ومن خلال جولة الجزيرة نت تعرفنا على أشهر شوارعها المليء بباعة الأكلات الشعبية والذي سيأخذكم إلى رحلة في عالم الأطعمة الكورية الغريبة.

شارع ميونغ دونغ

يعد شارع ميونغ دونغ أحد أشهر مناطق التسوق والأطعمة في وسط العاصمة سول، ويحتوي على مجموعة واسعة من المتاجر وخاصة متاجر مستحضرات التجميل الشهيرة، لكن أكثر ما يُعرف به هو ازدحامه بعربات الطعام التي تقدم مجموعة كبيرة من المأكولات الشعبية الكورية، كما يتميز هذا الشارع بأجواء صاخبة وحيوية، خاصة في المساء، ولهذا يعتبر وجهة مفضلة للسكان المحليين والسياح.

وسنركز في هذه المادة على بعض ما لفت انتباهنا من مأكولات غريبة وفريدة، مع صورة مميزة لكل أكلة منها التقطتها عدسة الجزيرة نت.

الكيمباب: السوشي الكوري

طبق كوري تقليدي يشبه السوشي، لكنه يتميز بمكونات مختلفة ونكهات فريدة. يُصنع الكيمباب عادة من الأرز المطبوخ، والذي يُفرد على أوراق الأعشاب البحرية ثم يُضاف إليه نوع من الحشوات مثل عيدان السلطعون أو الحبار أو التونة، أو الجبن أو اللحم، وغير ذلك ويلف بشكل يشبه طريقة لف ورق العنب في الأكلات العربية المشرقية. ويُقدم كوجبة رئيسية أو وجبة خفيفة.

بوندايغي: ديدان القز المقلية

من الأطباق التي قد تثير الدهشة لدى الزوار هي "بوندايغي"، وهي ديدان القز المقلية. هذه الديدان، التي تُستخدم عادة في إنتاج الحرير، يتم تحضيرها عن طريق تتبيلها بمجموعة متنوعة من التوابل والأعشاب، ثم تُطهى على البخار أو تُقلى.

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بعد الطهي يصبح طعم هذه الديدان قريبا من المكسرات، ورغم أن فكرة تناول الحشرات قد تكون غير مألوفة للبعض، فإن الكوريين يعتبرونها وجبة شهية وصحية.

سونغبي: نقانق الأمعاء

سونغبي هو نوع من النقانق الكورية التقليدية الغريبة التي ربما لن يستسيغ تناولها الناس في منطقتنا العربية إما بسبب مكوناتها أو لحرمة أكلها، فهي تُصنع من الأمعاء المملوءة بدم الخنزير أو البقر بالإضافة إلى المعكرونة الشفافة والأرز. وتقدم عادة مع صوص حار أو زيت السمسم.

ورغم غرابة هذه الأكلة، فإنها تعتبر طبقا شائعا في المطاعم الشعبية والأسواق الكورية.

غولبينجي: حلزون البحر المقلي

وهو طبق كوري تقليدي حار قليلا يُحضّر من حلزون البحر المقلي، ويعتبر من الأطباق الشهية الشائعة في كوريا، ويقدم عادة كطبق جانبي.

في هذه الأكلة يُخلط الحلزون مع الخضروات مثل الخيار والفجل، ويتبل بصلصة حارة مصنوعة من معجون الفلفل الحار والثوم والخل والسكر.

غون أوجينغو: الحبار المجفف

وهو طبق كوري شهير ويعد من الأكلات الشعبية في الحانات الكورية والأسواق التقليدية في سول، ويحضر من الحبار المجفف، حيث يتم تجفيف الحبار بشكل كامل ثم تقطيعه إلى شرائح رفيعة أو تقديمه كاملا. ويُعتبر من الوجبات الخفيفة المفضلة في كوريا، وغالبا ما يُقدم كطبق جانبي مع المشروبات الكحولية.

ويتم تناول هذه الطبق كما هو أو شيّه قليلا لإضفاء نكهة مدخنة، ويُقدم أحيانا مع صلصة مايونيز الفلفل الحار أو الجبنة الذائبة.

غي تويغيم: سرطعون البحر المقرمش

وهو طبق كوري تقليدي أيضا يُحضّر من سرطعون البحر المقلي، ويُعتبر من الوجبات الخفيفة الشهيرة في كوريا. ويتميز بكونه بسيطا ولذيذا، حيث يُغطى السرطعون بطبقة من العجين المقرمش قبل قليه في الزيت حتى يصبح ذهبيا ومقرمشا من الخارج، بينما يبقى طريا من الداخل.

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غالبا ما يُقدم غي تويغيم كطبق جانبي أو كوجبة خفيفة تُؤكل في الشوارع أو في الحانات الكورية.

مونيو غوي: الأخطبوط المشوي

وهو طبق كوري شعبي يُحضّر بشيّ الأخطبوط الطازج على الفحم أو صينية الشوي، مما يمنحه نكهة مدخنة ومقرمشة من الخارج مع بقاء داخله طريا.

يُتبل الأخطبوط عادة بصلصة مكونة من الثوم وزيت السمسم ومعجون الفلفل الحار (غوتشوجانغ)، وصلصة الصويا، مما يضفي عليه نكهة كورية مميزة، ويُقدم مع الخضروات الطازجة والأرز، أو كوجبة خفيفة مع المشروبات.

غونومول: المشاوي البحرية

تشير كلمة غونومول الكورية إلى المأكولات البحرية المشوية، وتعتبر من الأطباق الشهيرة في سول، وهي تتضمن مجموعة من المأكولات البحرية الطازجة مثل المحار والجمبري والأخطبوط والحبار والتي تشوى على الفحم أو صينية الشوي لتعزيز نكهتها الطبيعية.

وتقدم هذه المشاوي عادة مع صلصات مختلفة مثل صلصة الصويا ومعجون الفلفل الحار أو الزيت بالثوم ويمكن تناولها مع الخضروات الطازجة والأرز.

لعبة الحبّار

وبعيدا عن تلك الأكلات الشعبية الكورية الفريدة، يزخر الشارع بالعديد من العربات التي تبيع الحلويات الكورية التقليدية، خاصة تلك الحلويات التي ظهرت في مسلسل لعبة الحبار الكوري الشهير، حيث يزدحم الناس على شرائها إلى جانب بعض الألعاب التي ظهرت في المسلسل المعروف.

الفواكه والمخبوزات

وإلى جانب الحلويات، تنتشر أيضا عربات بيع الفواكه الطازجة، وخاصة الفراولة والعنب، أو الفواكه المجففة بمختلف أنواعها، وكذلك عربات بيع الكستناء والذرة المشوية، والمخبوزات المحشوة بالبيض أو الجبن، وغير ذلك الكثير من عربات الأطعمة.

الأكل الحلال

أما بالنسبة للمسلمين من السياح فيوجد باعة المشاوي التقليدية من لحم الغنم، وكذلك عربات بيع شاورما اللحم والدجاج الحلال، والتي لاحظنا أن الباعة فيها من جنسيات دول مسلمة مختلفة، مثل أوزباكستان أو تركيا، ويضعون شهادة الطعام "الحلال" التي يصدرها معهد ترخيص الحلال بسول.

تحدٍ غير مألوف

في النهاية فإن سول ليست فقط مدينة للتسوق والترفيه، بل هي أيضا بوابة لعالم من النكهات الغريبة التي تعكس ثقافة وتاريخ كوريا الجنوبية وتعد دليلا حيا على التنوع الثقافي والتراث الغني لكوريا، لكن مع ذلك، فإن تجربة هذه الأطباق تتطلب انفتاحا على الثقافات المختلفة والاستعداد لتحدي ما هو غير مألوف.