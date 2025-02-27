القبض على كولومبي حاول تهريب الكوكايين تحت شعره المستعار

ألقت السلطات الكولومبية القبض على رجل في الأربعين من عمره في مطار رافائيل نونيز الدولي بمدينة قرطاجنة، أثناء محاولته تهريب كبسولات من الكوكايين مخبأة تحت شعر مستعار كان يرتديه. وكان المشتبه به يخطط للسفر إلى أمستردام بهولندا، إلا أن مظهره المريب لفت انتباه ضباط مكافحة المخدرات الذين كشفوا أمره بعد تفتيش دقيق.

وتُقدر قيمة الكوكايين المضبوط بأكثر من 10 آلاف دولار أميركي، وتم تسليمه إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

He thought his hairline could hide the truth — turns out, not even a toupee can hide 200g of cocaine — busted pic.twitter.com/cCgsVuaD5m — RT (@RT_com) February 25, 2025

وتُظهر لقطات فيديو نشرتها الشرطة ضابطًا يراقب صورة مسح للجسم قبل استخدام مقص لقص شعر المشتبه به، ليكشف عن عبوات صغيرة تحتوي على مادة بيضاء تحتها.

وقالت الشرطة إنه حتى الآن تم القبض على 450 شخصًا بتهمة الاتجار بالمخدرات وتم ضبط أكثر من 115 كيلوغرامًا من المخدرات هذا العام وحده.

وصرّحت مصالح الشرطة قائلة "نحن نوجه ضربات حاسمة لهذه الشبكات الإجرامية التي لا تقتصر أنشطتها على تجارة المخدرات المحلية فحسب، بل تسهم أيضًا في انتشار العنف وجرائم أخرى تهدد السلام والتعايش المجتمعي".

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وأضافت "نواصل التنبيه على أهمية تعاون المجتمع معنا باعتباره شريكًا أساسيا، من خلال تقديم المعلومات في الوقت المناسب، مما يساعدنا في تحديد مواقع المجرمين وكشف هوياتهم".

جدير بالذكر أن تهريب المخدرات باستخدام الشعر المستعار ليس بالأمر الجديد، ففي عام 2019 ألقت الشرطة الإسبانية القبض على رجل كولومبي في مطار برشلونة الدولي، بعدما اكتشفت أنه أخفى نصف كيلوغرام من الكوكايين تحت شعر مستعار ضخم.

وكان المتهم قد خبّأ المخدرات، التي تُقدّر قيمتها بنحو 30 ألف يورو (34 ألف دولار)، بطريقة لافتة، إلا أن توتره أثناء مروره عبر الأمن بعد وصوله من بوغوتا أثار شكوك الضباط، وأدى إلى كشف محاولته الفاشلة.

Police in Spain say a man was arrested after he tried to smuggle about $34,000 worth of cocaine underneath his toupee.https://t.co/zk8Az0Hnhp pic.twitter.com/QBDcBBXqH6 — WSVN 7 News (@wsvn) July 16, 2019

شهد إنتاج الكوكايين في كولومبيا ارتفاعًا مطردًا منذ عام 2013، حيث سجلت زراعة الكوكا زيادة بنسبة 10%، بينما ارتفع الإنتاج المحتمل للكوكايين بنسبة 53% في عام 2023. ورغم اتفاق السلام الذي أبرم عام 2016 بين الحكومة ومتمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية، استغلت جماعات مسلحة أصغر الفراغ في السلطة، مما أسهم في زيادة تجارة المخدرات غير المشروعة.