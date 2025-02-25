وزيرة الخارجية الألمانية ترتدي زي عمال المطاعم وتعد الشاورما للزبائن

​في خطوة لافتة حظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، شاركت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تجربة عملية داخل أحد مطاعم الشاورما السورية في برلين. وظهرت الوزيرة مرتدية زي عمال المطعم، حيث قامت بتحضير ولفّ الشاورما للزبائن، محاولةً مجاراة سرعة العاملين في تقديم الطلبات.

انتشر هذا الفيديو بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مسلطا الضوء على تفاعل الوزيرة مع المجتمع المحلي.​

#WATCH: A video of #Germany's Foreign Minister @ABaerbock helping restaurant workers sell shawarma to customers has gone viral, amid one of the most pivotal German elections for decades https://t.co/JWnc34OBOj pic.twitter.com/xLBS374og8 — Arab News (@arabnews) February 24, 2025

ونالت بيربوك تفاعلا وترحيبا من الزبائن الذين شجعوها وحيّوها على روح التعاون والمحبة التي أبدتها لهم وللعاملين بالمطعم.

وبعبارة "هل تطلب مني الكباب؟" نشرت الوزيرة الألمانية فيديو لها على صفحتها الرسمية على منصة إكس وهي تأخذ طلبيات الزبائن من مطعم الشاورما ببرلين.

Würdet ihr bei mir Döner bestellen? pic.twitter.com/7QLjZKF93w — Außenministerin Parody Annalena Baerbock (@baerbockpress) February 22, 2025

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ولفتت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إليها الأنظار مؤخرا، بعدما تصدرت حديث وسائل التواصل الاجتماعي منذ لقائها مع الرئيس السوري أحمد الشرع وعدم مصافحته لها خلال زيارتها لدمشق مؤخرا.

وقد خرجت الوزيرة الألمانية عن صمتها، وقالت إنه مع وصولها إلى العاصمة دمشق كان واضحا أن لقاءها بالمسؤوليين السوريين الجدد سيخلو من مصافحات اليد المعتادة في مثل هذه اللقاءات الدبلوماسية.