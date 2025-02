وزيرة الخارجية الألمانية ترتدي زي عمال المطاعم وتعد الشاورما للزبائن

​في خطوة لافتة حظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، شاركت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تجربة عملية داخل أحد مطاعم الشاورما السورية في برلين. وظهرت الوزيرة مرتدية زي عمال المطعم، حيث قامت بتحضير ولفّ الشاورما للزبائن، محاولةً مجاراة سرعة العاملين في تقديم الطلبات.

انتشر هذا الفيديو بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مسلطا الضوء على تفاعل الوزيرة مع المجتمع المحلي.​

#WATCH: A video of #Germany's Foreign Minister @ABaerbock helping restaurant workers sell shawarma to customers has gone viral, amid one of the most pivotal German elections for decades https://t.co/JWnc34OBOj pic.twitter.com/xLBS374og8

— Arab News (@arabnews) February 24, 2025