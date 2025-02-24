المقدسيون يودّعون قارئ المسجد الأقصى الشيخ داود عطالله صيام في جنازة مهيبة

توفي الشيخ داود عطالله صيام، إحدى الشخصيات الدينية البارزة في القدس، والذي شغل مناصب مهمة، منها قارئ المسجد الأقصى المبارك والمأذون الشرعي للقدس. وكرّس الشيخ صيام سنوات كثيرة من حياته لخدمة المجتمع، مساهمًا في إثراء الحياة الدينية والثقافية في المدينة، وحظي بتقدير كبير من أهلها.

وفاة الشيخ داود عطالله صيام قارئ المسجد الاقصى المبارك والمأذون الشرعي للقدس pic.twitter.com/sRQviXZl19 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) February 23, 2025

الشيخ داود عطا الله صيام، الذي وافته المنية يوم الأحد، 23 فبراير/شباط 2025، عن عمر يناهز 95 عامًا، كان من أبرز الشخصيات الدينية في القدس. وُلد في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. بدأ مسيرته في تلاوة القرآن الكريم في المسجد الأقصى منذ أكثر من 70 عامًا، حيث عُرف بصوته العذب وتلاوته المميزة، مما جعله جزءًا لا يتجزأ من ذاكرة وروح المسجد الأقصى وأهله.

توفي، اليوم الأحد، أقدم مُقرئي المسجد الأقصى، الشيخ داود عطا الله صيام (95 عاما)، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، والذي بدأ بتلاوة القرآن الكريم جهرا داخل المسجد منذ العشرينيات من عمره، واستمر لأكثر من 65 عاما. شيّع المقدسيون جثمان الشيخ الراحل، بعد الصلاة عليه ظهرا في المسجد… pic.twitter.com/4uz3RjEWcb — هيئة علماء فلسطين (@palscholars48) February 23, 2025

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شغل الشيخ داود عطالله صيام، إلى جانب دوره كمقرئ، منصب المأذون الشرعي للقدس، حيث قدّم الاستشارات والإرشادات في المسائل الشرعية المتعلقة بالزواج والطلاق وأحكام الطهارة، مساهماً في تعزيز الوعي الديني ودعم المجتمع المقدسي.

عُرف الشيخ داود بتفانيه وإخلاصه في خدمة المسجد الأقصى وأهالي القدس، مما جعله يحظى باحترام ومحبة واسعة. ويُعد رحيله خسارة كبيرة للمدينة المقدسة وللأمة الإسلامية.

على أبواب رمضان يرحل عن عالمنا واحد من أبرز الشخصيات الدينية المقدسية التي تذكرنا بالشهر الفضيل..

حيث ترجل عن مسرح الحياة قارىء ومؤذن المسجد الأقصى المبارك الشيخ داود عطا الله عن (95) عاماً وبعد سيرة عطرة لطالما صدح خلالها مرتلاً لكتاب الله ومرسلاً للنداء من أولى القبلتين.. pic.twitter.com/99Oc0igoNt — Mohammad Rantisi (@rantisimohammad) February 23, 2025

شيّع المقدسيون جثمان الشيخ الراحل بعد أداء صلاة الظهر عليه في المسجد الأقصى في جنازة معيبة، قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة باب الرحمة.

وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع خبر وفاته، حيث نعاه العديد من الفلسطينيين وغيرهم، مشيدين بمسيرته التي كرّسها لخدمة الدين والمجتمع.