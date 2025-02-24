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المقدسيون يودّعون قارئ المسجد الأقصى الشيخ داود عطالله صيام في جنازة مهيبة

الشيخ داود عطالله صيام قارئ المسجد الأقصى المبارك والمأذون الشرعي للقدس
الشيخ داود عطالله صيام قارئ المسجد الأقصى المبارك والمأذون الشرعي للقدس (مواقع التواصل الإجتماعي)
إيمان بوجملين
24/2/2025

توفي الشيخ داود عطالله صيام، إحدى الشخصيات الدينية البارزة في القدس، والذي شغل مناصب مهمة، منها قارئ المسجد الأقصى المبارك والمأذون الشرعي للقدس. وكرّس الشيخ صيام سنوات كثيرة من حياته لخدمة المجتمع، مساهمًا في إثراء الحياة الدينية والثقافية في المدينة، وحظي بتقدير كبير من أهلها.

الشيخ داود عطا الله صيام، الذي وافته المنية يوم الأحد، 23 فبراير/شباط 2025، عن عمر يناهز 95 عامًا، كان من أبرز الشخصيات الدينية في القدس. وُلد في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. بدأ مسيرته في تلاوة القرآن الكريم في المسجد الأقصى منذ أكثر من 70 عامًا، حيث عُرف بصوته العذب وتلاوته المميزة، مما جعله جزءًا لا يتجزأ من ذاكرة وروح المسجد الأقصى وأهله.

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شغل الشيخ داود عطالله صيام، إلى جانب دوره كمقرئ، منصب المأذون الشرعي للقدس، حيث قدّم الاستشارات والإرشادات في المسائل الشرعية المتعلقة بالزواج والطلاق وأحكام الطهارة، مساهماً في تعزيز الوعي الديني ودعم المجتمع المقدسي.

عُرف الشيخ داود بتفانيه وإخلاصه في خدمة المسجد الأقصى وأهالي القدس، مما جعله يحظى باحترام ومحبة واسعة. ويُعد رحيله خسارة كبيرة للمدينة المقدسة وللأمة الإسلامية.

شيّع المقدسيون جثمان الشيخ الراحل بعد أداء صلاة الظهر عليه في المسجد الأقصى في جنازة معيبة، قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة باب الرحمة.

وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع خبر وفاته، حيث نعاه العديد من الفلسطينيين وغيرهم، مشيدين بمسيرته التي كرّسها لخدمة الدين والمجتمع.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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