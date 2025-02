الهند.. رجل ينجو من سقوط وصعقة كهربائية ويهاجم الشرطة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو واسع الانتشار في مدينة دورج بولاية تشاتيسجار الهندية، يظهر فيه رجل يقفز من مبنى مكون من ثلاثة طوابق أثناء محاولته الفرار من الشرطة.

وأثناء سقوطه، يتعرض لصعقة كهربائية في الهواء، مما يؤدي إلى اصطدامه بسطح المبنى، لكنه ينهض -بشكل مذهل- مجددًا ليهاجم الضباط مرة أخرى، الأمر الذي أثار دهشة وصدمة الجميع.

"Superhuman – The Real Wolverine"

In Durg, Chhattisgarh : Man jumps from 3rd floor, gets Electrocuted and entangled in electric wires, passes out and then falls and then miraculously gets up to throw bricks at police.

Hollywood – 0

Desi-Wood – 1 pic.twitter.com/FzIJ3Fba5J

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 23, 2025