الهند.. رجل ينجو من سقوط وصعقة كهربائية ويهاجم الشرطة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو واسع الانتشار في مدينة دورج بولاية تشاتيسجار الهندية، يظهر فيه رجل يقفز من مبنى مكون من ثلاثة طوابق أثناء محاولته الفرار من الشرطة.

وأثناء سقوطه، يتعرض لصعقة كهربائية في الهواء، مما يؤدي إلى اصطدامه بسطح المبنى، لكنه ينهض -بشكل مذهل- مجددًا ليهاجم الضباط مرة أخرى، الأمر الذي أثار دهشة وصدمة الجميع.

"Superhuman – The Real Wolverine" In Durg, Chhattisgarh : Man jumps from 3rd floor, gets Electrocuted and entangled in electric wires, passes out and then falls and then miraculously gets up to throw bricks at police. Hollywood – 0

Desi-Wood – 1 pic.twitter.com/FzIJ3Fba5J — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 23, 2025

في بداية الفيديو، يظهر الرجل واقفًا على الشرفة، يبدو وكأنه يبحث عن طريقة للهرب من الشرطة. كان يحمل عصا طويلة، يلوّح بها في وجه ضابط قريب في محاولة لإبعاده. وبعد لحظات، يرمي العصا باتجاه مجموعة من رجال الشرطة المتجمعين على الطريق أسفل المبنى.

ثم تأتي اللحظة الأكثر إثارة، حيث يقفز فجأة من على المبنى. أثناء سقوطه، يعلق في الأسلاك الكهربائية العلوية، التي تشتعل للحظات، مما يبدو أنه أفقده وعيه مؤقتًا. بعدها، يسقط مباشرة على سقف من القش متصل بالطابق الأرضي.

إعلان

نظرًا لارتفاع السقوط والصعقة الكهربائية التي تعرض لها، افترض الكثيرون أنه قد لقي حتفه أو أصيب بجروح خطيرة. لكنه، في مفاجأة صادمة، نهض بسرعة على قدميه وكأن شيئًا لم يحدث. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل التقط قطعتين من الطوب وبدأ في مهاجمة ضباط الشرطة الذين كانوا يشاهدون المشهد بذهول.

بعد لحظات، واصل هجومه مستهدفًا الشرطة والمارة بالحجارة والطوب، مما أدى إلى تحطيم نوافذ عدة سيارات. وأثناء القفز من السطح، تعرض الشاب لإصابات.

بيد أن الشرطة تمكنت في النهاية من السيطرة عليه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكشفت التحقيقات لاحقًا أنه من سكان ولاية أوديشا.

ورغم جميع التكهنات، لا يزال السبب الحقيقي وراء نجاة هذا الرجل المعجزة لغزًا محيرا. هل كان مجرد حظ أم إن هناك عاملًا آخر لعب دورًا في نجاته؟ الفيديو الذي يوثق الحادثة انتشر بسرعة وحقق شعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للتقارير، يُدعى الشاب تيجراج ياداف، وقد جاء إلى دورج لتلقي العلاج. وقد ترك طفله في مستشفى دورج قبل أن يتجه إلى المبنى حيث بدأ في التصرف بغرابة. وأثناء ذلك، هاجم المارة بالحجارة متسببًا في إصابة عدة أشخاص، كما ألحق أضرارًا بعدد من السيارات بتحطيم نوافذها.