وفاة المصرية آية عادل بالأردن.. حادثة مثيرة للشكوك والعائلة تتهم الزوج بالقتل

لقيت الشابة المصرية آية عادل مصرعها الجمعة 14 فبراير/شباط 2025 عند الساعة 1:59 ظهرا، إثر سقوطها من الطابق السابع لمسكنها في العاصمة الأردنية عمان، حيث كانت تعيش مع زوجها كريم خالد حسن بعد وفاة والدها ومعاناة والدتها من مرض مزمن. وأثارت الحادثة جدلا واسعا حول ملابسات الوفاة، ففي حين اعتبر الزوج الواقعة انتحارا، أشارت عائلة الضحية إلى احتمالية وقوع جريمة قتل، مستندة إلى إصابات جسدية سابقة وردت في تقرير الطب الشرعي.

وأكد تقرير الطب الشرعي المبدئي أن الوفاة نجمت عن السقوط، لكنه كشف عن إصابات سابقة على جسد الضحية، حيث رصد جرحا قطعيا في الجبهة، وكسرا في الجمجمة ونزيفا حادا، وكدمات وضربات قوية على الفخذ الأيسر والساق، يُرجح أنها نتيجة الضرب بآلة راضة مثل عصا حديدية.

العائلة تتهم الزوج بالقتل

واستنادا إلى تقرير الطب الشرعي، وجّهت السلطات تهمة الضرب والإيذاء للزوج، كما احتُجز على ذمة التحقيق، بعد شهادات من الجيران حول تعرض آية سابقا للتعذيب الجسدي.

وبحسب شهادة العائلة والجيران وصديقاتها، كانت آية قد حاولت الخروج من هذه العلاقة مؤخرا، حيث بحثت عن فرصة عمل، واشتركت في أنشطة فنية، واستأجرت منزلا آخر بعيدا عن الزوج. كما أن شهادات مقربين منها تؤكد أن وقت وقوع الحادث كانت تعد الطعام لأطفالها، وهو ما يتناقض مع رواية الزوج الذي يدعي أنها خططت للانتحار.

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ونشرت حسابات على منصة فيسبوك مقاطع فيديو من زوايا مختلفة تزعم توثيق الحادث من خلال كاميرات المراقبة بالشارع محل الواقعة، ولم يتسن للجزيرة التحقق من صحتها.

تحقيقات وتهديدات

القضية مسجلة برقم 2025/537م في إدارة البحث الجنائي الأردنية، وتؤكد العائلة أن والدة آية تتعرض لتهديدات من قبل المتهم، الذي توعدها بإيذاء أحفادها إذا استمرت في المطالبة بالعدالة لابنتها، حسب قولها.

ونشرت صحف مصرية محلية رسالة زعمت فيها أنها تهديد سابق قبل الحادث وجهها الزوج للضحية جاء فيها: "قسما بالله لو قربتي من حاجة في الأوضة.. لأسفرك مشحونة على نقالة ومش هيلاقوا فيكي حتة سليمة" وأضاف: "يمين بالله العظيم لهتشوفي افتراء عمرك ما شفتيه في حياتك".

الزوج ينعى زوجته.. والشكوك تتزايد

يشار إلى أن الزوج يعمل في إحدى المؤسسات الدولية المعنية بقضايا العنف ضد المرأة.

وفي أول تعليق له على الحادث، نشر الزوج المتهم عبر حسابه على فيسبوك منشورا جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله زوجتي وأم أولادي آية عادل صالح إثر حادث مروع. ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة ويصبرنا ويصبر أبناءنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

بينما تستمر السلطات في التحقيق في ملابسات الحادث، تواصل عائلة الضحية ومنظمات حقوق المرأة الضغط لإعادة تصنيف القضية كجريمة قتل عمد، وليس مجرد انتحار.