شاهد: أحمد الشرع ممتطيا الحصان الأسود.. ظهور غير رسمي للرئيس السوري

أثار الرئيس السوري أحمد الشرع تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يمتطي حصانا أسود.

وظهر الشرع في الفيديو مرتديا سترة جلدية وبنطال جينز أسود، ما منح إطلالته طابعا غير رسمي. وقد اعتبر العديد من المتابعين هذا الظهور مميزا، خاصة مع ركوبه حصانا عربيا.

الرئيس الفارس أحمد الشرع pic.twitter.com/mR58CrznUN — مُضَر | Modar (@ivarmm) February 19, 2025

ومنذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل أكثر من شهرين ونصف، أصبح الرئيس الحالي أحمد الشرع محط أنظار السوريين، الذين يتابعون عن كثب تفاصيل حياته وتحركاته. ومع تسارع الأحداث التي تشهدها البلاد بعد 14 عاما من الثورة، بات الشرع حديث مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية.

وانتشر مقطع فيديو وصور للرئيس السوري أحمد الشرع وهو يمتطي الفرس الأسود على نطاق واسع بين النشطاء، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بمهاراته في الفروسية، وأطلق عليه البعض لقب "فارس الشام".

الحصان الأصيل لا يليق إلا بالأصيل 💚

صورة للرئيس أحمد الشرع اليوم #أحمد_الشرع #الرييس_احمد_الشرع #سوريا_الان pic.twitter.com/r3DpqZQFb1 — معاذ الدمري Mouaz ALdoumary (@MAldoumary) February 19, 2025

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وبعد 14 عاما من حرب دامية على الشعب السوري، دمّرت البنية التحتية لسوريا، وشرّدت الملايين من أبنائها، بدا سقوط نظام بشار الأسد مشهدا لم يكن يتوقعه كثيرون بهذا الشكل السريع وبهذه السهولة النسبية.

وفي فجر الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، فُتح سجن صيدنايا، الذي يصفه السوريون بـ"المسلخ البشري"، ليخرج منه آلاف المعتقلين. وفي تلك اللحظة، أيقن الشعب السوري أن ثورته قد نجحت، وأن نظام بشار الأسد قد سقط.

وأصبح أحمد الشرع رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية وسابقا كان قياديا في المعارضة المسلحة. ولد عام 1982، وبدأ طريقه مع تنظيم القاعدة في العراق لمقاومة الغزو الأميركي للبلاد، فسجن على إثرها 5 سنين، ثم انتقل لاحقا إلى سوريا وأسس "جبهة النصرة" فرعا للقاعدة وعرف حينئذ باسم الجولاني، ولاحقا أعلن انشقاقه وفك ارتباطه عنها في يوليو/تموز 2016 لاختلافه معها على المنهج، وأعلن تأسيس "جبهة فتح الشام"، وصارت لاحقا تعرف بـ"هيئة تحرير الشام".