"تيك توك" خابي.. من الفكاهة إلى سفير للنوايا الحسنة لدى اليونيسيف

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" عن تعيين صانع المحتوى الشهير خابي لام سفيرا للنوايا الحسنة في السنغال، بهدف تعزيز الوعي بالقضايا الإنسانية في أفريقيا، خاصة تلك المتعلقة بتعليم الأطفال والمساواة بينهم.

خابي لام، المعروف بمحتواه الفكاهي على منصات التواصل الاجتماعي، سيستثمر شعبيته العالمية لدعم جهود اليونيسيف في تحسين ظروف الأطفال حول العالم.

لام -الذي يحمل الجنسية الإيطالية أيضا- قال "إنه لشرف حقيقي لي، تعييني سفيرا للنوايا الحسنة لليونيسيف، وأن أكون جزءا من منظمة تضع حقوق الأطفال في المقدمة في كل يوم".

وأضاف "من واقع تجربتي كطفل يخشى الفقر ويكافح ليجد ما يثير شغفه في المدرسة، إلى جانب خسارتي لعملي أثناء جائحة كوفيد-19، ومن ثم عثوري على موضعي ورسالتي في هذا العالم، أنا أعلم أنه بوسع جميع الأطفال الازدهار عند منحهم مجالا وفرصة".

لقد أثبت للعالم كيف يكون للأفعال أثر أقوى من الكلمات.

يسعدنا أن نرحب بخابي لام كسفير جديد للنوايا الحسنة. سيساعدنا خابي في رفع الوعي حول حق #كل_طفل في مستقبل أكثر إشراقًا، وإسماع أصوات الأطفال كل يوم. اضغط على الرابط لقراءة البيان الصحفي. https://t.co/4xHVIc0EAB pic.twitter.com/8fIQ4xwKPp — منظمة اليونيسف (@UNICEFinArabic) January 31, 2025

إعلان

وخلال زيارته إلى السنغال، التقى لام أطفالا يعيشون في الشوارع في مأوى بمدينة داكار، حيث شاركهم الأنشطة الرياضية واستمع إلى قصصهم حول التحديات التي واجهوها.

كما زار مدرسة في زيغينشور بمنطقة كازامانس، حيث يتلقى الأطفال ذوو الإعاقات دعما من خلال تكنولوجيا مساعدة، ولعب كرة القدم مع أطفال مكفوفين.

من جانبها، أعربت المديرة التنفيذية لليونيسيف، كاثرين راسل، عن سعادتها بانضمام لام قائلة، "نحن مبتهجون بالترحيب بخابي لام في أسرة اليونيسيف كسفير للنوايا الحسنة. إنَّ خابي مناصر متحمس وقوي للأطفال واليافعين في جميع أنحاء العالم. وقد ألهمت إبداعيته ومنظوره الفريد للعالم مئات ملايين المتابعين، وسيواصل تحفيز الآخرين ليرفعوا أصواتهم ويسردوا قصصهم بطرقهم الفريدة".

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف، كاثرين راسل، "نحن مبتهجون بالترحيب بخابي لام في أسرة اليونيسيف كسفير للنوايا الحسنة. إنَّ خابي مناصر متحمس وقوي للأطفال واليافعين في جميع أنحاء العالم. وقد ألهمت إبداعيته ومنظوره الفريد للعالم مئات ملايين المتابعين، وسيواصل تحفيز الآخرين ليرفعوا أصواتهم ويسردوا قصصهم بطرقهم الفريدة".

نجم الإنترنت

خابي لام، الإيطالي من أصول سنغالية، اشتهر بمقاطع الفيديو الصامتة التي تسلط الضوء على مواقف الحياة اليومية بطريقة فكاهية، مما جعله واحدا من أبرز الشخصيات على منصات التواصل الاجتماعي.

ومؤخرا، شارك لام صورة له أمام الكعبة المشرفة أثناء أداء مناسك العمرة، معبرا عن امتنانه لله، وكتب: "الحمد لله، لقد منحني الله كل شيء، والأهم من ذلك، القوة للاستمرار والإيمان بأحلامي".

تجدر الإشارة إلى أن لام حصل على الجنسية الإيطالية في أغسطس/آب 2022، بعد سنوات من الانتظار، وتجاوزت شهرته حدود تطبيق "تيك توك"، ليصبح سفيرا لعدة علامات تجارية مرموقة، مثل "هوغو بوس"، حيث شارك في إطلاق مجموعة أزياء تحت اسم (Boss x Khaby).