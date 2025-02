البحث عن مأوى خلف القضبان.. لماذا يلجأ كبار السن في اليابان إلى السجن؟

في اليابان، برزت ظاهرة اجتماعية مثيرة للجدل تتمثل في إقدام بعض كبار السن على تعمد ارتكاب جرائم بسيطة بهدف دخول السجن طوعا. وتعود هذه الظاهرة إلى عوامل اجتماعية واقتصادية متعددة.

تشير التقارير الحكومية إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد السجناء من كبار السن خلال العقود الأخيرة، إذ يلجأ بعضهم إلى سرقة المتاجر عمدا لضمان اعتقالهم وإيداعهم السجن.

تعكس هذه الظاهرة التحديات الاجتماعية التي تواجهها اليابان، مثل تزايد نسبة الشيخوخة، وضعف الدعم الاجتماعي، وضرورة إصلاح أنظمة الرعاية لكبار السن لضمان حياة كريمة لهم خارج أسوار السجن.

😢 Mass imprisonment of grandmothers from Japan

In Japan, elderly people are committing petty crimes such as theft and vandalism to go to prison, where there is the free food, medical care and companionship they lack in freedom.

The number of prisoners over 65 has nearly

