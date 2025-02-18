بسبب الوضوء.. مدرس يكسر ذراع تلميذ بإحدى المدارس الدولية في مصر

شهدت مدينة بدر، الواقعة شرقي محافظة القاهرة، حادثة أثارت جدلا واسعا، حيث تعرض طالب (13 عاما) -مقيد بالصف الثاني الإعدادي في إحدى المدارس البريطانية- لاعتداء من معلمه، مما أدى إلى كسر ذراعه.

في تفاصيل الحادثة التي أثارت جدلا واسعا في مصر، تعرض الطالب ياسين في إحدى المدارس الدولية للاعتداء من قبل معلمه، ووفقا لرواية والد الطالب، بدأت الواقعة عندما طلب ابنه دخول الحمام بهدف المضمضة بعد تناول شطيرة استعدادا للصلاة، إلا أن المعلم رفض، مبررا ذلك بأن الطالب قد خرج من الحمام للتو، وعندما أصر الطالب على الوضوء، لحق به المدرس داخل الحمام واعتدى عليه جسديا، إذ لوى ذراعه بقوة ودفعه نحو الحائط، الأمر الذي أدى إلى إصابته بكسر في اليد.

"الصلاة بتاعة ربنا مش بتاعتك يا مستر".. مدرس يتسبب بكسر ذراع طالب بإحدى المدارس الدولية في #مصر#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/OPFBRJpWzt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 17, 2025

بعد الحادث، اصطحب طاهر عبد اللطيف ابنه إلى المستشفى، حيث أكدت الفحوصات الطبية إصابته بكسر في الذراع. وأوضح الأب أن إدارة المدرسة حاولت التستر على الحادث بدلا من اتخاذ الإجراءات اللازمة. وعلى إثر ذلك، تقدم الأب بمحضر رسمي ضد المعلم والإدارة، مطالبا بفتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين.

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وحسب شهادة والد الطالب، فإن هذه الواقعة ليست الأولى التي يُتهم فيها المعلم بالتعامل العنيف مع الطلاب، ومع ذلك، لم تتخذ إدارة المدرسة أي إجراء للتحقيق في الحادث. كما أشار الأب إلى أن المدرسة لم تتواصل مع الأسرة خلال الأيام الماضية للاطمئنان على حالة ابنه الصحية.

وشدد والد الطالب على أنه لن يتنازل عن حق ابنه القانوني، خاصة أن كاميرات المراقبة داخل المدرسة من شأنها توثيق ما حدث، مؤكدا أن العقاب البدني ليس وسيلة تأديب، وأن هناك إجراءات تربوية أكثر إنصافا يمكن اتباعها عند وقوع أي مخالفة.