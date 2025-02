الصين.. سيجارة مشتعلة تتسبب في كارثة داخل متجر ألعاب نارية

سقطت أعقاب سيجارة مشتعلة من الأعلى واستقرت مباشرة داخل متجر للألعاب النارية، مما أدى إلى وقوع كارثة. ووفقًا لإدارة الإطفاء في نانيانغ بالصين، ففي يناير/كانون الثاني من هذا العام قام رجل بإلقاء عقب سيجارة غير مطفأ من نافذة الطابق العلوي، ليسقط في الطابق السفلي داخل متجر مخصص لبيع المفرقعات النارية، متسببا في انفجارها. ولحسن الحظ، تمت السيطرة على الحريق من دون تسجيل أي إصابات.

وأظهرت تسجيلات كاميرا المراقبة المثبتة في الطابق الثاني لأحد المتاجر في منطقة سكنية بمدينة نانيانغ رجلا وهو يخرج سيجارة ويشعلها قبل أن يبدأ بالتدخين. ويُلاحظ من خلال اللقطات تصاعد حلقات الدخان أثناء تدخينه، وبعد لحظات ألقى الرجل بعقب السيجارة غير المطفأ نحو الطابق السفلي. وبعد 3 ثوانٍ فقط، استقر العقب داخل عرض أسطواني للألعاب النارية في المتجر الموجود أسفل الشارع، لتمر ثوانٍ قليلة قبل أن تبدأ المفرقعات بالاشتعال والانفجار.

