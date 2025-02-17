وزارة الإعلام السورية: عودة التلفزيون الرسمي في القريب العاجل

دمشق- أكد مدير العلاقات الصحفية بوزارة الإعلام السورية، علي الرفاعي، أن العمل جارٍ على إعادة إطلاق التلفزيون الرسمي "قريبا جدا" مشيرا إلى أن الجهود مستمرة لإعادة تأهيله.

وجاء ذلك في جلسة حوارية عُقدت في مقر وزارة الإعلام بدمشق اليوم الاثنين، حيث أوضح الرفاعي أن التلفزيون الرسمي كان في "حالة كارثية" عند دخولهم مبنى الإذاعة والتلفزيون في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي "إذ وجدنا البنية التحتية مدمرة، والاستديوهات قديمة جدا، ولا تصلح لتمثيل الشعب السوري".

وكانت القنوات التلفزيونية الرسمية توقفت عن البث ظهر يوم سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، قبل أن يظهر على الشاشة شبانٌ أعلنوا سقوط النظام، ليتوقف البث من جديد حتى الآن.

وأشار الرفاعي إلى أن وزارة الإعلام تطمح لمواكبة تطور الإعلام العربي والعالمي "لذلك نصل الليل بالنهار لإعادة تأهيل مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون بكامل تقنياته من جهة، ونعمل على نقل رسالة الإعلام الحكومي عبر منصات في تويتر وفيسبوك وتليغرام من جهة أخرى".

كما أكد التعاون مع وسائل الإعلام المحلية والمستقلة التي دخلت إلى سوريا في ظل غياب التلفزيون الرسمي "ونعمل على إزالة كل العقبات التي تواجه عملهم الصحفي".

إعلان

وختم الرفاعي بالإشارة إلى أن القناة الإخبارية التي ستُطلق في "القريب العاجل" ستكون متكاملة، موضحا أنها ستتضمن برامج ثقافية متنوعة، وقال "نعمل على تجاوز التحديات لإطلاق قناة تليق بالشعب السوري وتعبر عن صوته".