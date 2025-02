لحظات رعب.. انفجار هاتف محمول داخل جيب امرأة بمتجر برازيلي

أصيبت امرأة بحروق من الدرجة الأولى والثانية إثر انفجار هاتفها المحمول في جيبها الخلفي في أثناء تسوقها بأحد متاجر مدينة أنابوليس في البرازيل.

ووثّقت كاميرات المراقبة اللحظة التي كانت فيها المرأة تقف بجوار زوجها في أثناء تفحصهما بعض السلع، قبل أن تُظهر اللقطات قفزها المفاجئ ومغادرتها المتجر سريعا، بينما يحاول زوجها إخماد النيران.

