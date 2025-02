قطة تتسبب في تأجيل رحلة طيران يومين

تسببت قطة تسللت إلى طائرة قبل إقلاعها في تأجيل الرحلة لمدة يومين، فما تفاصيل الحادثة؟

واجهت رحلة تابعة لشركة "ريان إير" الإيرلندية تأخيرًا لمدة يومين في مطار روما، بعدما دخلت قطة إلى حجرة الكهرباء الخاصة بطائرة من طراز بوينغ 737 والتي كانت متجهة إلى ألمانيا الأسبوع الماضي.

وبدأت الواقعة عندما سمع أفراد الطاقم صوت مواء أثناء الفحص النهائي للطائرة، بينما كان الركاب يصعدون على متنها. ورغم المحاولات الأولية للإمساك بها، تراجعت القطة إلى المقصورات الداخلية للطائرة، مما صعّب من عملية إخراجها. وبعد البحث، تم العثور عليها داخل حجرة الكهرباء والمعدات الأمامية للطائرة، مما أدى إلى تأجيل الرحلة بشكل غير متوقع.

🐱A cat boarded a plane and grounded flights for two days.

A Ryanair Boeing 737 was preparing to take off from Rome to Germany when the crew heard meowing just before passengers were about to board. When they tried to catch it, it escaped into the electronics compartment and hid… pic.twitter.com/F7yrGgpXdx

— Uncensored News (@uncensorednews9) February 11, 2025