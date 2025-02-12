شاهد.. أنور إبراهيم لأردوغان: متفاجئ أنك تثق بقيادتي

نشر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم مقطعا طريفا ظهر فيه وهو يقود السيارة الكهربائية التركية "توغ" رفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الرسمية إلى ماليزيا.

ونشر إبراهيم مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" اليوم الأربعاء وثق هذه اللحظة العفوية، معلقا عليه بمزحة قائلا "أنا متفاجئ أنك تثق بقيادتي" في إشارة إلى ندرة قيادته للسيارات بنفسه.

وتأتي تجربة القيادة هذه على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس التركي إلى ماليزيا، والتي التقى خلالها رئيس الوزراء الماليزي في كوالالمبور أمس الثلاثاء. وخلال اللقاء، قدم أردوغان هدية خاصة لأنور إبراهيم، وهي سيارة "توغ" الكهربائية من نسختها البيضاء.

"توغ" أول سيارة كهربائية تركية بالكامل

تُعد "توغ" أول سيارة كهربائية يتم إنتاجها بالكامل داخل تركيا، وهي تمثل نقلة نوعية في صناعة السيارات التركية، حيث تهدف أنقرة إلى بناء علامة تجارية عالمية تنافس كبرى الشركات في سوق السيارات الكهربائية.

وأطلقت تركيا "توغ" في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، خلال احتفالية رسمية حضرها كبار المسؤولين الأتراك بالتزامن مع ذكرى مرور قرن على تأسيس الجمهورية. وتمتلك تركيا كامل الحقوق الفكرية والصناعية لهذه السيارة، وتسعى من خلالها إلى تشكيل نواة لنظام تنقل متكامل يعتمد على الطاقة النظيفة والتقنيات الذكية.

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وحققت "توغ تي 10 إكس" رواجا في السوق المحلية، حيث تصدرت قائمة السيارات الكهربائية الأكثر مبيعا في البلاد، بإجمالي 1570 سيارة مبيعة. وتبعتها "بي واي دي" الصينية بـ1015 سيارة، بينما احتلت مرسيدس بنز المركز الثالث بـ414 سيارة.

وتتميز "توغ تي 10 إكس" بتقنيات متقدمة، وهي مزودة بأنظمة مساعدة متطورة توفر قيادة آمنة ومريحة، إضافة إلى إمكانيات ترفيهية تعزز تجربة القيادة.