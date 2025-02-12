تونس.. فيديو اعتداء موظفين على رجل مسن يثير غضبا ووزارة النقل تعتذر

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو يُظهر اعتداء عدد من موظفي شركة نقل تونس على رجل مسن في محطة الحافلات "الحبيب ثامر" بالعاصمة التونسية، ما أثار موجة من الغضب والاستياء.

الفيديو الذي التقطته كاميرا أحد المواطنين، أظهر مجموعة من موظفي شركة النقل يحيطون برجل مسن وهم يعتدون عليه بالضرب لاحتجاجه على خدمات الحافلات العامة، حيث قام أحدهم بضربه بقوة على رأسه، بينما دفعه آخرون في اتجاهات متعددة، قبل أن يتدخل المارة للدفاع عن الرجل وإنهاء الاعتداء.

وزارة النقل أصدرت بيانا أعرب فيه وزير النقل رشيد عامري عن "بالغ أسفه" وقدم اعتذاره باسم كافة العاملين في قطاع النقل، مؤكدا أن ما حدث هو "سلوك غير مسؤول وصادم" تجاه مواطن كان يسعى للحصول على حقه المشروع في نقل آمن.

كما أعلنت فتح تحقيق إداري فوري من قبل شركة نقل تونس، وتم إيقاف الموظفين المتورطين لاستجوابهم وإحالتهم إلى مجلس التأديب. وأكد الوزير على أهمية الارتقاء بالعنصر البشري في قطاع النقل وإشعاره بأهمية المهنة ومقتضياتها.

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أما شركة نقل تونس، فلم تصدر بيانا رسميا حول الحادثة حتى الآن، علما بأنها تُعَد من أكبر شركات النقل العمومي في البلاد.