البيض يتسبب في مشاجرات بمتاجر أميركا.. لماذا ارتفعت أسعاره؟

تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا حادا في أسعار البيض، مما أثار قلق المستهلكين والعاملين في قطاع الزراعة. ويُعزى هذا الارتفاع أساسا إلى تفشي إنفلونزا الطيور، الذي أدى إلى نقص كبير في الإمدادات.

ووفقا لوزارة الزراعة الأميركية، ارتفعت أسعار البيض بـ 14% من نوفمبر إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومن المتوقع أن تزيد بـ 20% أخرى خلال هذا العام.

ونظرا لهذا النقص، فرضت متاجر البلاد قيودا على شراء البيض. على سبيل المثال، حددت سلسلة متاجر "تريدر غو" شراء علبة بيض واحدة لكل عميل يوميا، وفرضت مطاعم مثل "وافل هاوس" رسوما إضافية قدرها 50 سنتا على كل بيضة.

إضافة إلى ذلك، أعلنت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، إغلاق جميع أسواق الدواجن في مدينة نيويورك وثلاث مقاطعات مجاورة حتى 14 فبراير/شباط، في محاولة لاحتواء انتشار المرض.

Shoppers across the US are facing higher egg prices and purchase limits due to a tightening supply chain exacerbated by an ongoing bird flu outbreak https://t.co/YpwvMh9GpW pic.twitter.com/fL4ccm8v16 — Reuters (@Reuters) February 12, 2025

ويدعو قادة الصناعة، بما في ذلك مجلس البيض الأميركي، إلى "استجابة شاملة" لمواجهة الفيروس ووقف انتشاره منعاً لمزيد من ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، فإن الحلول المحتملة تُعتبر مثيرة للجدل ومكلفة، ولا يوجد اتفاق واسع النطاق لوقف الفيروس من التمدد.

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وفي سياق متصل، انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر مشادات كلامية وعراكا بالأيدي بين أشخاص يسعون إلى شراء البيض داخل متجر في أميركا، نتيجة النقص الحاد في توفره. ووفقا لوسائل إعلام محلية، تسمح بعض محلات السوبر ماركت بشراء 12 بيضة فقط لكل عائلة، وقد رفعت هذه المحلات سعر العلبة بـ 50 سنتا.

إضافة إلى ذلك، أغلقت السلطات في ولاية نيويورك مؤقتا جميع أسواق الدواجن الحية في مدينة نيويورك وثلاث مقاطعات في الضواحي بعد اكتشاف إنفلونزا الطيور في سبعة أسواق خلال الأسبوع الماضي.

وقضى الفيروس على أكثر من 156 مليون دجاجة وديك رومي وطيور أخرى في البلاد منذ بدء تفشي المرض في الدواجن في عام 2022.

وأدى نفوق الدجاج البياض إلى خفض إمدادات البيض، مما أدى إلى ارتفاع سعر البيض ودفع المطاعم إلى زيادة أسعارها.

تُظهر هذه التطورات التأثير الكبير لإنفلونزا الطيور على إمدادات البيض في الولايات المتحدة، والجهود المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس والتخفيف من تأثيراته على المستهلكين والصناعة.