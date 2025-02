البيض يتسبب في مشاجرات بمتاجر أميركا.. لماذا ارتفعت أسعاره؟

تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا حادا في أسعار البيض، مما أثار قلق المستهلكين والعاملين في قطاع الزراعة. ويُعزى هذا الارتفاع أساسا إلى تفشي إنفلونزا الطيور، الذي أدى إلى نقص كبير في الإمدادات.

ووفقا لوزارة الزراعة الأميركية، ارتفعت أسعار البيض بـ 14% من نوفمبر إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومن المتوقع أن تزيد بـ 20% أخرى خلال هذا العام.

ونظرا لهذا النقص، فرضت متاجر البلاد قيودا على شراء البيض. على سبيل المثال، حددت سلسلة متاجر "تريدر غو" شراء علبة بيض واحدة لكل عميل يوميا، وفرضت مطاعم مثل "وافل هاوس" رسوما إضافية قدرها 50 سنتا على كل بيضة.

إضافة إلى ذلك، أعلنت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، إغلاق جميع أسواق الدواجن في مدينة نيويورك وثلاث مقاطعات مجاورة حتى 14 فبراير/شباط، في محاولة لاحتواء انتشار المرض.

Shoppers across the US are facing higher egg prices and purchase limits due to a tightening supply chain exacerbated by an ongoing bird flu outbreak https://t.co/YpwvMh9GpW pic.twitter.com/fL4ccm8v16

— Reuters (@Reuters) February 12, 2025