100 ساعة داخل الأهرامات تحصد أكثر من 60 مليون مشاهدة خلال يوم

حصد مقطع الفيديو الذي نشره اليوتيوبر الشهير جيمي دونالدسون، المعروف باسم "مستر بيست"، على قناته في يوتيوب مشاهدات تجاوزت 60 مليونا خلال يوم واحد فقط، مثيرا ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيديو الذي يوثق مغامرة استثنائية داخل أهرامات الجيزة في مصر يعد واحدا من أكثر مشاريعه جرأة وإثارة حتى الآن، فقد مكث داخل الأهرامات 100 ساعة متواصلة، مستكشفا أماكن لم تُفتح من قبل لعامة الناس، كمقبرة أوزوريس الغامضة والممرات السرية داخل تمثال أبو الهول.

وخلال ظهوره في بودكاست "بيوند ذا ريكوردز" (Beyond the Records) الذي يقدمه العداء الأولمبي نواه لايلز، كشف مستر بيست عن أن هذه المغامرة تمت بموافقة رسمية من السلطات المصرية، مما أتاح له إمكانية الوصول إلى مناطق نادرا ما يُسمح للجمهور بزيارتها، كالغرف الداخلية والممرات الضيقة والمقابر الفرعونية العميقة.

وأوضح مستر بيست أن المشروع لا يقتصر على مجرد تصوير فيديو جديد، بل هو مغامرة تاريخية تهدف إلى إلقاء الضوء على خفايا الأهرامات، وإثارة الفضول العلمي حول كيفية بنائها، والتأكد من بعض الفرضيات المتعلقة بحضارة الفراعنة.

استكشاف مقبرة أوزوريس والمعبد المخفي

وخلال رحلته، توجه مستر بيست إلى مقبرة أوزوريس التي تعد من أكثر المواقع الأثرية إثارة في أهرامات الجيزة. وتقع هذه المقبرة في عمق الأرض، ويُعتقد أنها تحتوي على غرفة دفن فرعونية مقدسة لا تزال بعض تفاصيلها غير معروفة.

إعلان

لكنها ظلت مغمورة جزئيا بالمياه بسبب التحولات الجيولوجية على مدار آلاف السنين، وجعلت عملية الاستكشاف صعبة. حاول مستر بيست برفقة فريقه الوصول إلى أعمق نقطة ممكنة داخل المقبرة، إلا أنهم لم يتمكنوا من اكتشاف المزيد بسبب القيود الجغرافية والمائية التي تحيط بها.

وفي مرحلة لاحقة من المغامرة، ركّز الشاب الأميركي على البحث عن المعبد المخفي داخل تمثال أبو الهول، والذي يُقال إنه قد يكون زاخرا بالكنوز التاريخية.

وفي الفيديو الذي نشره، ظهر وهو يدخل التمثال من خلال فتحة ضيقة تشبه النفق، حيث رافقه عالم الآثار المصري والوزير السابق الدكتور زاهي حواس. وقام مستر بيست بوضع سبائك ذهبية بقيمة 10 آلاف دولار أميركي داخل التمثال، مع رسالة مكتوبة بخط اليد، في خطوة رمزية تهدف إلى تخليد هذه اللحظة الفريدة.

من الدكتور زاهي حواس؟

رافق مستر بيست في رحلته عالم الآثار المصري زاهي حواس الذي يُعدّ من أبرز الخبراء في علم المصريات. شغل حواس منصب وزير الدولة لشؤون الآثار في مصر، وقاد العديد من الحفريات والاكتشافات المهمة المتعلقة بالمقابر الملكية والأهرامات والمومياوات الفرعونية، كما يشتهر بجهوده في إعادة الآثار المصرية المهربة إلى خارج البلاد، ويعد من الشخصيات البارزة في مجال البحث التاريخي عن الحضارة المصرية القديمة.

وإلى جانب المشاهدات الضخمة التي حققها الفيديو، أثار محتواه نقاشات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن نشر مجموعة من الصور من مغامرته في الأهرامات عبر حسابه على إنستغرام، وكتب تعليقا مثيرا قال فيه "أحد أكثر مقاطع الفيديو التاريخية التي قمت بتصويرها على الإطلاق، استكشفت كل شبر داخل الأهرامات الثلاثة في مصر لمعرفة ما إذا كان الكائنات الفضائية هي التي قامت ببنائها أم لا، شاهد الفيديو!".

وأثار هذا التعليق موجة من الجدل، إذ انقسم الجمهور بين مؤيد لنظريته وبين من يرى أن هذه الفرضية تفتقد إلى الأدلة العلمية. ورغم ذلك، فقد أسهم الفيديو في إعادة تسليط الضوء على أهرامات الجيزة كواحدة من عجائب الدنيا السبع، وأثار فضول الملايين في أنحاء العالم للتعرف أكثر على تاريخها العريق.

إعلان

ويشتهر مستر بيست بتقديم محتوى يعتمد على التحديات الضخمة، والمغامرات غير التقليدية، وتقديم الجوائز القيمة لمتابعيه. وتُعد هذه المغامرة داخل أهرامات الجيزة إضافة نوعية إلى سجل مشاريعه الطموحة، حيث يعكس هذا العمل اهتمامه بالمزج بين الترفيه والتاريخ والاستكشاف العلمي، مما يجعل قناته من بين الأكثر مشاهدة على مستوى العالم.

بهذا الفيديو، يُعيد مستر بيست تسليط الضوء على أهرامات الجيزة كأحد أعظم المعالم الأثرية في العالم، مما قد يسهم في تعزيز السياحة الثقافية إلى مصر، ودفع مزيد من الأشخاص في سائر بقاع العالم إلى التعرف على أسرار الحضارة الفرعونية.