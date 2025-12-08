غضب في أميركا بعد انتشار فيديو موظفة سينابون وهي توجه ألفاظا عنصرية لزوجين صوماليين

أثارت حادثة عنصرية في ولاية ويسكونسن الأميركية موجة غضب واسعة، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر موظفة في أحد فروع سينابون وهي توجه شتائم عنصرية لزوجين من أصول صومالية داخل متجر في مركز تجاري بمنطقة آشواوبينون.

وقد تم طرد الموظفة على الفور عقب تداول الفيديو، الذي ظهرت فيه وهي تستخدم وصفا مهينا بحق الزبونين، تضمن لفظا عنصريا شديد الإساءة. ويُظهر المقطع الموظفة وهي تعلن صراحة "أنا عنصرية، وأنتِ زنجية.. أنا عنصرية وسأقولها للعالم كله. لا تكوني غير محترمة".

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، مطالبين بمحاسبة المتورطة وتشديد الإجراءات ضد السلوكيات العنصرية في أماكن العمل.

The Wisconsin Cinnabon racist wants to cash in on her own racism. Nothing says courage like monetizing your own racism at work. https://t.co/gqinQraXLC pic.twitter.com/OW0Qbksi0z — Hoodlum 🇺🇸 (@NotHoodlum) December 8, 2025

وأوضحت شركة سينابون في بيان لها أن صاحب الامتياز قام بفصل الموظفة فورا بعد انتشار الفيديو الذي وصفته الشركة بأنه "مزعج". ونشرت سينابون البيان تعليقا على المقطع عبر منصة إكس، رغم أن الفيديو نُشر في البداية على تيك توك. ولم يتم الكشف عن هوية العاملة.

وجاء في البيان "لقد شاهدنا الفيديو المزعج من مخبز سينابون في أشواوبينون، ويسكونسن، ونحن لا نؤيد هذا السلوك على الإطلاق. وقد تم إنهاء خدمة الموظفة السابقة فورا".

وفي بيان آخر لوكالة أسوشيتد برس، شددت شركة سينابون على أن "تصرفات وتصريحات الموظفة غير مقبولة إطلاقا، ولا تعكس بأي شكل من الأشكال قيم سينابون أو أصحاب الامتياز، ولا البيئة الترحيبية التي نحرص على توفيرها لكل زائر وعضو في فريق العمل".

وبحسب رواية الزبونة، التي لم يُكشف عن هويتها وكانت في المركز التجاري برفقة زوجها يوم الجمعة، فقد اندلع الخلاف بعد أن طلبت من الموظفة ويلسي إضافة كمية أكبر من صلصة الكراميل إلى لفائف القرفة بالجوز. وروت هذه التفاصيل ابنة عمها، سابرينا عثمان، التي قامت بنشر مقطع الفيديو على منصة تيك توك.