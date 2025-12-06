إخلاء طائرة بعد اندلاع حريق في عربة الأمتعة في مطار برازيلي

تم إجلاء ركاب طائرة تابعة لشركة لاتام للطيران في مطار غوارولوس الدولي بمدينة ساو باولو البرازيلية، بعدما اندلع حريق في إحدى المعدات الأرضية المستخدمة في نقل الحمولة.

وبحسب التفاصيل، شوهد دخان كثيف يتصاعد قرب الطائرة، في حين اندلعت ألسنة اللهب أسفلها، مما تسبب في حالة هلع بين الركاب. وظهر المسافرون وهم يتسارعون نحو مخارج الطوارئ، بينما تعالت صرخات الخوف داخل المقصورة.

وأفاد شهود بأن بعض الركاب لاحظوا تصاعد الدخان من خلال نوافذ الطائرة، الأمر الذي أدى إلى حالة من الفوضى والتدافع قبل أن يتدخل طاقم الطائرة لتوجيههم نحو مسارات الإخلاء الآمنة.

❗️An Airbus A320 bursts into FLAMES in Brazil after landing, with a baggage loader sparking the blaze Smoke floods the cabin as crew races to evacuate passengers — a narrow escape caught on video pic.twitter.com/aN2dsiZdS3 — RT (@RT_com) December 5, 2025

وقع الحادث أثناء استعداد الركاب للصعود إلى الطائرة على متن الرحلة LA3418 المتجهة إلى بورتو أليغري. ووفقًا لشركة لاتام، فإن الدخان المتصاعد من مركبة مخصّصة لتحميل البضائع أدى إلى تفعيل بروتوكولات السلامة فورًا، مما استدعى إخلاء الطائرة بشكل عاجل، ونزل الركاب عبر جسر الصعود ومنزلق الطوارئ بمساعدة طاقم المطار، بحسب ما نقل موقع News.Az عن وسائل إعلام أجنبية.

وذكرت صحيفة ذا صن أن إخلاء الركاب جاء بعد اندلاع حريق في الحزام الناقل للأمتعة، الذي كان يستخدم لنقل حقائب المسافرين إلى مخزن الأمتعة قبل أن يشتعل. وأظهرت لقطات لاحقة وصول فرق الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع وقيامها برفع الحزام المحترق وإبعاده عن الطائرة.

وقالت شركة لاتام في بيان: "اندلع حريق صغير في معدات أرضية تابعة لشركة خارجية مسؤولة عن تحميل البضائع على متن الرحلة".

إعلان

وتشير تقارير صحفية إلى أن حادثا مشابها وقع في وقت سابق من هذا العام، عندما اضطر أكثر من 150 راكبا مذعورا إلى إخلاء طائرة بعد اندلاع حريق نجم عن خلل محتمل في عجلات الهبوط. وأظهرت لقطات مصوّرة الركاب وهم يهرعون للخروج وسط الدخان، وقد بدت عليهم علامات الذعر.

في يوليو/تموز الماضي، تعرّضت طائرة من طراز بوينغ "737 ماكس 8" لما وصفته الجهات المعنية بأنه "مشكلة في الصيانة" أثناء استعدادها للإقلاع إلى ميامي. وأظهرت مقاطع مصوّرة الركاب وهم يهرعون للنزول عبر مزالق الطوارئ القابلة للنفخ بينما كان الدخان الكثيف يتصاعد من الطائرة ويغطي محيطها.

ووفقًا لقناة 9 News، فقد التُقطت من خلال بث مباشر لاتصالات برج المراقبة (إيه تي سي) رسالة موجهة إلى الطيار يقول فيها المراقب الجوي: "رحلة 2023، هناك كمية كبيرة من الدخان لديكم".

ثم يضيف: "كانت هناك بعض النيران.. يبدو أن الدخان بدأ يتلاشى قليلا". لكن المراقب يعود ليؤكد خطورة الوضع بعد لحظات قائلا: "في الواقع.. الطائرة تحترق".