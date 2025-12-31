تسببت السيول في منطقة عراق الكرك جنوبي الأردن بانهيار صخري مفاجئ أدى إلى ردم مغارة تؤوي مئات الأغنام، مخلفة أضرارا مادية جسيمة في المنطقة، بحسب مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر صانع محتوى ومنصة أردنية على فيسبوك وإنستغرام أمس الثلاثاء مقاطع فيديو تُظهر تساقط كتل صخرية من الجبل المحاذي للمغارة دفنت مدخلها بالكامل تقريبا، ويُسمع صوت من خلف الكاميرا يتحدث عن وجود 450 من الأغنام العالقة داخلها لم يتبق منها سوى 3 رؤوس.

وتوثق اللقطات تراكم الصخور المتساقطة عند فتحة المغارة، في مشهد يعكس قوة السيول التي ضربت المكان وخطورة الانهيار على الماشية وممتلكات الأهالي في المنطقة.

ولم تتوفر فورا معلومات رسمية بشأن الحجم الدقيق للخسائر أو ما إذا كانت الجهات المختصة قد تمكنت من الوصول إلى الموقع وإنقاذ أي من الأغنام.

وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع أجواء ماطرة شهدتها مناطق من الأردن في الأيام الأخيرة أسهمت في تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، من بينها محافظة الكرك جنوبي البلاد، وفق ما تداوله ناشطون ومنصات محلية، كما سجلت دول عربية أخرى في الفترة ذاتها طقسا شتويا مماثلا.

ومنطقة عراق الكرك من المناطق الريفية في جنوب الأردن ذات الطابع الجبلي والمطلة على أودية ومنحدرات، وتنتشر فيها تربية المواشي ويستغل المزارعون فيها الكهوف والمغارات الطبيعية مآوي للأغنام في مواسم البرد والأمطار.

وتُعرف مناطق الجنوب عموما بطقسها المتقلب في فصلي الخريف والشتاء، إذ تتكرر حالات عدم الاستقرار الجوي والمنخفضات الجوية التي قد تؤدي إلى تشكل السيول المفاجئة في الأودية والمناطق المنحدرة، وهو ما يرفع مستوى المخاطر على السكان وممتلكاتهم وقطعانهم.