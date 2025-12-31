ثلوج كستامونو.. أتراك يحفرون "أنفاقا" وسط الأكوام البيضاء

أظهرت مقاطع متداولة على منصات تركية ارتفاع مستوى الثلوج إلى نحو 1.5 متر في مدينة كاستامونو شمالي تركيا، بعد هطول كثيف ومتواصل استمر 4 أيام، مما تسبب في تعطل حركة السكان وصعوبة الوصول إلى المنازل والطرقات الداخلية.

ووثقت المقاطع محاولات المواطنين حفر ممرات و"أنفاق" بين كثبان الثلوج المتراكمة أمام البيوت وعلى الأرصفة، في مشاهد تعكس قسوة الأحوال الجوية وشلل الحركة في عدد من الأحياء السكنية.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية التركية مقطعا مصورا يوثق تدخّل فريق إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) لنقل امرأة مسنّة في الولاية إلى المستشفى باستخدام مركبة ثلج مجنزرة، من أجل الخضوع لجلسة علاج كيميائي، بعدما حال تراكم الثلوج دون قدرتها على التوجه إليها بالطرق المعتادة.

وأعلنت الوزارة في بيان تعليق الدراسة في عدة محافظات اليوم الأربعاء بسبب كثافة الثلوج وانخفاض درجات الحرارة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين في قطاع التعليم.

وتقع ولاية كاستامونو ضمن منطقة البحر الأسود، التي تمتاز بتضاريس جبلية وغابات كثيفة ومناخ رطب وبارد نسبيا في الشتاء، مع تساقط للثلوج في المناطق الداخلية والمرتفعة.

وتُعرف الأجزاء الجبلية في شمال البلاد عموما بتعرضها لعواصف ثلجية وهطول كثيف في فصل الشتاء إثر مرور كتل هوائية باردة فوق تضاريس مرتفعة، مما يؤدي إلى تراكمات ثلجية كبيرة تعيق حركة السير وتستدعي أحيانا تدخل فرق الطوارئ.