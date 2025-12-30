تفاعلت المنصات العربية، ولا سيما في اليمن، مع مقطع فيديو مؤثر يوثق لحظة وفاة الشيخ علي الصنعاني أثناء أدائه درسا لتحفيظ القرآن الكريم في أحد مساجد محافظة مأرب شرقي البلاد.

الفيديو، الذي التقطته كاميرات المراقبة في مسجد نورة بمنطقة رميلة، أظهر الشيخ جالسا على كرسيه يشرح للطلاب أحد مواضع التلاوة، قبل أن يميل فجأة إلى الجانب الأيمن في لحظة هادئة تحولت إلى صدمة للحاضرين جميعا بعدما اتضح لاحقا أنه فارق الحياة على الفور.

وأوضحت مصادر محلية أن الشيخ علي الصنعاني كان من الشخصيات المعروفة في حلقات التحفيظ، وكرّس سنوات طويلة لخدمة القرآن وتعليمه، وأن وفاته، وهو على هذه الحال، تركت أثرا بالغا في نفوس تلاميذه ورواد المسجد، الذين وصفوا اللحظة بأنها "خاتمة حسنة" يتمناها كل مؤمن.