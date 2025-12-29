بطائرات مسيّرة.. قطر تنثر آلاف البذور البرية لمكافحة التصحر

في خطوة مبتكرة لتعزيز الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر -ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية- فعالية ميدانية بيئية لنثر كميات كبيرة من بذور النباتات البرية في روضة أم السحنات بمنطقة الكعبان شمالي البلاد، باستخدام طائرات مسيّرة متطورة وفرتها شركة "كيو درون" (Q dron) الرائدة في تطبيقات الدرون.

ونشرت الوزارة عبر منصاتها الرسمية الأحد مشاهد من الفعالية، وأوضحت في بيان أن العملية شملت نثر 5 آلاف بذرة محلية من أصناف السدر البري والغاف القطري والسلم والسمر، جُمعت من البيئة القطرية ذاتها، بعد معالجتها وتغليفها بمادة عضوية طبيعية قابلة للتحلل لضمان حمايتها وتحفيز إنباتها عند ملامستها التربة.

وزُوّدت الطائرات بتقنيات متقدمة لتحديد المواقع والرش الذكي، وهو ما مكّنها من توزيع البذور بدقة وتوازن في أرجاء الروضة، ضمن خطة مدروسة لتتزامن مع موسم الأمطار، مما يعزز فرص الإنبات الطبيعي وإعادة إحياء النظم البيئية المتدهورة.

ابتكار بيئي

وأوضح الدكتور ضافي حيدان مساعد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة مشروعات إستراتيجية تتبناها الوزارة لإعادة تأهيل الروضات وزيادة الرقعة الخضراء، باستخدام تقنيات حديثة مثل الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنها تمثّل أحد "أساليب المستقبل" في جهود استعادة التوازن البيئي.

كما توجه بالشكر لشركة "كيو درون" على مساهمتها التطوعية، داعيا القطاعين الحكومي والخاص إلى تبنّي مبادرات مماثلة دعما للأهداف البيئية الوطنية والتزامات قطر الدولية.

وبدوره أكد مدير شركة "كيو درون" حمد راشد الوارد، أن التعاون جاء بهدف دعم الإستراتيجيات البيئية الوطنية وتوطين الخبرات الحديثة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي.