شاهد.. نسر بري يهاجم طائرة مسيرة في خراسان ويجبرها على الانسحاب

وثّق مقطع مصور لحظة هجوم نسر بري على طائرة مسيّرة تابعة لمؤسسة إعلامية أثناء تحليقها في إحدى المرتفعات بمحافظة خراسان الشمالية شرقي إيران.

ويُظهر الفيديو الطائرة المسيّرة وهي تقترب من منطقة تحليق النسر، قبل أن ينقض عليها بسرعة، في مشهد يعكس الغريزة الدفاعية للطيور الجارحة.

الحادثة وقعت أثناء مهمة تصوير جوي للطبيعة الجبلية في المنطقة، حيث أرغمت هجمة النسر الطائرة على الانسحاب لتفادي أضرار محتملة.

وحصدت اللقطات، التي بثّتها وكالة "فارس" الإيرانية وتداولها ناشطون، عشرات آلاف المشاهدات ومئات التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي.