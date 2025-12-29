أبهر الجندي المخضرم دومينيك كريتيلي -البالغ من العمر 104 أعوام وأحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية– الجماهير في مباراة لفريق نيويورك آيلاندرز للهوكي، بعدما عزف النشيد الوطني الأميركي على آلة الساكسفون وسط تفاعل وتصفيق حار من الحاضرين.

ونشر الحساب الرسمي للفريق على منصة "إكس" الأحد مقطعا يوثق لحظة الأداء المؤثرة، والتي حصدت نحو 3 ملايين مشاهدة.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" أن كريتيلي، الذي هاجر من إيطاليا إلى الولايات المتحدة في طفولته، خدم رقيبا أول، وشارك في القتال 151 يوما، وحصل على 3 نجمات برونزية تقديرا لشجاعته.