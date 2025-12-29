رائحة غريبة داخل المقصورة تجبر طائرة على الهبوط اضطراريا

أجبرت رائحة غريبة طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز الأميركية صباح أول أمس السبت على الهبوط اضطراريا في مطار تامبا الدولي بولاية فلوريدا الأميركية، وذلك أثناء رحلة كانت متجهة من أورلاندو إلى لوس أنجلوس، في إجراء احترازي لحماية الركاب وأفراد الطاقم.

وكانت الطائرة، من طراز إيرباص "إيه 321" (A321) تقل الرحلة رقم "دي إل 504" (DL504) وعلى متنها 194 راكبا و6 من الطاقم الذي لاحظ انبعاث رائحة غير مألوفة داخل المقصورة، وهو ما دفع القائد إلى تحويل مسار الرحلة نحو مطار تامبا والهبوط هناك حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأوضحت شركة دلتا في بيان لها أن القرار جاء "انطلاقا من أعلى درجات الحيطة والحذر"، مشددة على أن سلامة الركاب والطاقم تأتي في المقام الأول. وقالت إن الركاب نُقلوا إلى طائرة بديلة استكملت الرحلة إلى لوس أنجلوس، حيث هبطت في وقت لاحق بعد الظهر.

حوادث مشابهة

وسبقت هذا الحادث سلسلة من الحوادث المماثلة أبلغت فيها طائرات تابعة للشركة نفسها أو غيرها عن روائح غير معتادة أو أبخرة داخل المقصورة، وهذا أدى في بعض الحالات إلى تحويل الرحلات أو استدعاء خدمات الطوارئ فور الهبوط في مطارات متعددة.

وتعتبر هذه هي الحادثة الثانية هذا الشهر التي تشمل رحلة تابعة لشركة دلتا وسببها رائحة غامضة. ففي 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، استدعت رحلة تابعة لشركة دلتا هبطت في تكساس خدمات الطوارئ فور وصولها بعد الإبلاغ عن "رائحة أو أبخرة مجهولة" داخل المقصورة، وفقا لإدارة إطفاء سان أنطونيو.

وعند وصول الطائرة إلى مطار سان أنطونيو الدولي، أبلغ 5 أشخاص عن شعورهم بالمرض، وأفادت إدارة إطفاء سان أنطونيو آنذاك بأن "الملاحظات تشير إلى وجود رائحة أو أبخرة مجهولة داخل مقصورة" طائرة دلتا القادمة.

وأصدرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية إشعارا في الرابع من سبتمبر/أيلول يفيد بأن الدراسات أظهرت أن جودة هواء مقصورة الطائرة "مماثلة أو أفضل من جودة الهواء الموجود في المكاتب والمنازل". ومع ذلك، فإن "مشاكل ميكانيكية نادرة، مثل تلف مانع تسرب زيت المحرك أو محمل مروحة إعادة تدوير الهواء، قد تتسبب في دخول الأبخرة إلى المقصورة".