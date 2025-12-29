شاهد.. لحظات إنقاذ مثيرة لاثنين من قوات البشمركة حاصرتهما السيول

شهدت محافظة كركوك شمالي العراق الأحد عملية إنقاذ درامية لاثنين من قوات البشمركة بعدما حاصرتهما السيول في منطقة قرة هنجير شمال شرقي المحافظة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة محاصرة المياه الجارفة لهما وسط تدفق قوي للسيول، قبل أن تباشر قوة أمنية عملية إنقاذهما عبر حبل، وسط مشهد حبس الأنفاس.

وتزامنت الواقعة مع موجة أمطار غزيرة شهدتها مناطق شمال العراق، تسببت في ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.