أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر ممثلة بإدارة الحماية البحرية، مساء السبت، ضبط مخالفة صيد لتسعة من طيور "الصلال" على متن أحد القوارب البحرية، مما يعد مخالفة للقوانين واللوائح البيئية.

وقالت الوزارة في بيان أرفقته بلقطات وصور، إن دوريات إدارة الحماية البحرية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف، وأطلقت سراح الطيور في بيئتها الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تساهم في حفظ التنوع الحيوي بالبيئة المحلية وحماية هذه الكائنات الفطرية من خطر الانقراض، ودعما لاستدامة النظام البيئي البحري.

وأهابت إلى ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية وكافة مكوناتها الطبيعية والالتزام بالتشريعات البيئية، وتجنب صيد الكائنات الفطرية المهددة أو المحظور صيدها، مؤكدة استمرارها في رصد ومتابعة مثل هذه المخالفات، واتخاذ ما يلزم لضمان حماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية.

و"الصلال" طيور مهاجرة كبيرة الحجم تنتهي أطراف أجنحتها والذيل باللون الأسود، وتبقى ما يقارب سبعة شهور في المنطقة، ثم ترحل إلى مناطق أخرى أكثر دفئا وأمانا.

وتتركز الطيور المهاجرة في قطر بعدد من الأماكن من أهمها الذخيرة وجزيرة العالية وشراعوه وخور العديد. ويستخدم بعض مربي الصقور وغيرها من الجوارح الطيور فرائس للتدريب على الصيد، ومنها طائر "الصلال"، وهو يشبه إلى حد كبير طائر الحبارى، الذي يبحث عنه الكثير من "الصقارة" لاصطياده.