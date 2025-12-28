في مشهد يعكس روح الابتكار والتطبيق العملي للعلوم، تمكن مجموعة من الطلاب الصينيين، تراوحت أعمارهم بين 9 و12 عاما، من تصنيع صاروخ مائي ثنائي المراحل باستخدام زجاجات بلاستيكية، وذلك بإشراف ومساعدة معلم مادة العلوم.

وأظهرت مشاهد فيديو نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة تجهيز الصاروخ، الذي يعمل بقوة ضغط الماء والهواء، قبل إطلاقه بنجاح في الهواء، وسط تصفيق وتشجيع زملائهم.

وأشاد متابعون على مواقع التواصل بالفكرة التي قالوا إنها تجمع بين التعليم التفاعلي والإبداع، معتبرين أنها نموذج ملهم لتعليم مبادئ الفيزياء والدفع بطريقة عملية وممتعة، خاصة في المراحل الدراسية المبكرة.