شاهد.. أكبر احتفال قرآني في مأرب لتخريج أكثر من 1300 حافظ لكتاب الله

احتفلت الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بمحافظة مأرب، شرقي العاصمة صنعاء، بتخريج 1301 حافظ وحافظة للقرآن الكريم، في حدث ديني وثقافي كبير شهد حضورا ومشاركة شعبية واسعة.

وأظهرت لقطات نشرتها الجمعية وأخرى متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي مئات الخريجين وهم يرتدون الزي اليمني الشعبي التقليدي، يجوبون شوارع مدينة مأرب حاملين علم اليمن، وسط أجواء احتفالية عكست الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز القرآني.

وشاركت في المسيرة شخصيات دينية واجتماعية، إلى جانب أسر الخريجين، وتخلل الفعالية رفع الأناشيد والشعارات التعبيرية التي تحتفي بحفظ كتاب الله وتشجع على نشر علومه، في مشهد يعكس اهتمام المجتمع اليمني بحلقات التحفيظ ورعاية النشء.

وأكد القائمون على الجمعية أن هذا الحفل يُعد الأكبر من نوعه في اليمن، ويأتي تتويجا لجهود سنوات من التعليم والتحفيظ والمتابعة، مشيرين إلى أن المشروع "يهدف إلى إعداد جيل متسلّح بالعلم الديني والأخلاق القرآنية، مع الاستمرار في دعم برامج التحفيظ في مختلف المديريات".