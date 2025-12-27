عائلة أميركية تقاضي شركتي طيران بعد إصابتها ببقّ الفراش على متن رحلة دولية

رفعت عائلة من ولاية فرجينيا الأميركية دعوى قضائية جديدة، تتهم فيها شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية وشريكتها شركة دلتا إيرلاينز، بالتسبب في إصابتها بطفح جلدي وبثور مصحوبة بحكة شديدة، عقب رحلة دولية تقول إنها كانت موبوءة ببق الفراش.

ووفقا لتفاصيل الدعوى، تقدم رومولو ألبوكيرك وزوجته بشكوى قضائية الأسبوع الماضي، مؤكدين أن أفراد العائلة الأربعة تعرضوا للإصابة ببق الفراش على متن رحلة تابعة للخطوط الهولندية، تم حجز تذاكرها عبر شركة دلتا إيرلاينز، أثناء سفرهم الدولي.

وتذكر الدعوى أن الحادثة وقعت خلال رحلة متجهة إلى صربيا في 21 مارس/آذار الماضي، حيث عانى رومولو ألبوكيرك وزوجته وطفلاهما من لدغات حشرات أدت إلى تورمات وحكة شديدة وآفات وطفح جلدي، مما تسبب لهم بأضرار صحية ونفسية، بحسب ما ورد في الملف القضائي.

وتشير الدعوى إلى أن الرحلتين كانتا تابعتين لشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية، في حين استخدمت العائلة برنامج "سكاي مايلز" التابع لشركة دلتا إيرلاينز لحجز مقاعدها. وذكرت العائلة أن الأعراض ظهرت أثناء الرحلة نفسها، مما أجبرهم على تحمّل ساعات طويلة من الانزعاج الجسدي، قبل أن يكتشفوا لاحقا، بحسب ما ورد في الدعوى، أن مقاعد الطائرة كانت مصابة ببقّ الفراش، وهي حشرات معروفة بصعوبة القضاء عليها وبآثارها الصحية المزعجة.

ووفقا للملف القضائي، بدأت زوجة رومولو ألبوكيرك، بعد نحو ساعتين من إقلاع الرحلة المتجهة إلى أمستردام، تشعر كأن حشرات تزحف على جسدها وتلدغها. وجاء في نص الدعوى: "عندها أدركت أن حشرات كانت تزحف على سترتها ذات اللون الفاتح".

وأضافت الدعوى أن الزوجين أبلغا طاقم الطائرة على الفور بما يحدث، إلا أن أفراد الطاقم، بحسب المزاعم، طلبوا منهما خفض أصواتهما لتجنب إثارة الذعر بين الركاب.

كما أوضحت العائلة أن الأضرار لم تقتصر على الإصابات الجلدية فحسب، بل شملت أيضا ضغوطا نفسية ومخاوف صحية، إلى جانب تكاليف طبية ونفقات إضافية تكبدوها للتعامل مع آثار الإصابة بعد انتهاء الرحلة.

وتحمّل العائلة شركتي الخطوط الجوية الملكية الهولندية ودلتا إيرلاينز مسؤولية الإهمال، معتبرة أن الشركتين فشلتا في توفير بيئة سفر آمنة ونظيفة، ولم تتخذا الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الحشرات داخل الطائرة، رغم المعايير الصحية المفترضة في الرحلات الدولية.

ووفقا لما ورد في الدعوى، التقط رومولو ألبوكيرك صورا ومقاطع فيديو تُظهر حشرات تزحف على سترة زوجته، وأخرى مختبئة في ثنايا مقاعد الطائرة. كما أظهرت الصور المرفقة بالملف القضائي حشرة صغيرة ملطخة بالدماء وقد سُحقت على منديل ورقي يحمل شعار الشركة الهولندية.

ونقل محامو العائلة لمجلة "بيبول" أن آل ألبوكيرك اضطروا، كإجراء احترازي، إلى التخلص من عدد كبير من مقتنياتهم الشخصية، بما في ذلك حقائب السفر والملابس، خشية نقل الإصابة إلى أماكن أخرى.

وبحسب الدعوى، تطالب العائلة بتعويض مالي قدره 200 ألف دولار، يشمل الأضرار الناتجة عن الإصابات الجسدية والطفح الجلدي والحكة وعدم الراحة، إضافة إلى الألم والمعاناة والضيق النفسي والقلق والخوف والإذلال والإحراج، فضلا عن تغطية النفقات الطبية المرتبطة بعلاج آثار الإصابة.