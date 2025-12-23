تركت كرسيها المتحرك يطفو في الفضاء.. "ميشيلا" أول شخص مُقعد يعبر خط كارمان

دخلت المهندسة الألمانية "ميشيلا بنتهاوس" التاريخ، بعد أن أصبحت أول مستخدم لكرسي متحرك يسافر إلى الفضاء، في رحلة شبه مدارية نفذتها شركة "بلو أوريجين" المملوكة للملياردير الأميركي جيف بيزوس، انطلقت من غرب تكساس واستمرت نحو 10 دقائق.

بنتهاوس (33 عامًا)، مهندسة طيران وفضاء وميكاترونيكس في وكالة الفضاء الأوروبية، أصيبت بشلل نصفي إثر حادث دراجة جبلية قبل 7 سنوات. ورغم ذلك، تجاوزت خط كارمان -الحد الفاصل بين الغلاف الجوي والفضاء- برفقة 5 سياح فضائيين، بينهم هانز كونيغسمان المدير التنفيذي السابق في "سبيس إكس" الذي أسهم في تنظيم الرحلة ورعايتها.

تجربة استثنائية

كشفت بلو أوريجين أن الكبسولة "نيو شيبرد" ذاتية القيادة مصممة بميزات تتيح لذوي الإعاقة المشاركة في الرحلات، بما في ذلك مصعد وصول إلى منصة الإطلاق، وممرات مهيأة، ومحفة خاصة قُدمت لميشيلا لتسهيل انتقالها بين فتحة الكبسولة ومقعدها.

وقد فُرشت سجادة في موقع الهبوط لتمكينها من العودة فورًا إلى كرسيها المتحرك بعد انتهاء الرحلة.

بنتهاوس، التي سبق أن خاضت تجارب انعدام الوزن على طائرة خاصة عام 2022، ومهمة محاكاة فضائية في بولندا عام 2023، قالت في تسجيل مصور للشركة "بعد الحادث الذي تعرضت له، أدركت كم أن عالمنا لا يزال مغلقا أمام الأشخاص من ذوي الإعاقة. إذا أردنا أن نكون مجتمعا شاملا، فعلينا أن نكون كذلك في كل جانب".

لحظات انعدام الوزن وإلهام الملايين

الرحلة التي تأجلت يومين لأسباب فنية قبل الإطلاق صباح السبت، أتاحت للمشاركين أكثر من 3 دقائق من انعدام الوزن قبل العودة والهبوط برفق في صحراء تكساس.

ووجّه الرئيس الجديد لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، جاريد إيزاكمان، تهنئة إلى ميشيلا عبر منصة إكس، قائلا "لقد ألهمت الملايين للنظر إلى السماء وتخيل ما هو ممكن".

رحلة ضمن سباق الفضاء السياحي

هذه المهمة هي الرحلة المأهولة الـ16 لـ"بلو أوريجين"، التي سبق أن أقلت شخصيات بارزة مثل المغنية كايتي بيري والممثل ويليام شاتنر، بطل "ستار تريك".

وتتنافس الشركة مع "فيرجن غالاكتيك" و"سبيس إكس" على سوق الرحلات الفضائية، حيث تعمل أيضا على مشروع الصاروخ الثقيل نيو غلين للرحلات المدارية، والذي نجح هذا العام في تنفيذ رحلتين تجريبيتين بدون طاقم.