قطار سريع يدهس قطيع فيلة شمالي شرق الهند

لقيت 7 أفيال آسيوية برية، وبينها صغار، مصرعها إثر اصطدام قطار فائق السرعة بقطيع منها أثناء عبوره السكة الحديدية شمالي شرق الهند، وفقا لما أفاد به مسؤولون محليون.

وأضافوا أن فيلا صغيرا أصيب في الحادث الذي وقع فجر السبت في مقاطعة هوجاي بولاية آسام الهندية.

وقال المتحدث باسم السكك الحديدية الهندية، كابينجال كيشور شارما، لوكالة أسوشيتد برس، إن سائق القطار رصد القطيع الذي يضم نحو 100 فيل واستخدم مكابح الطوارئ، إلا أن القطار اصطدم ببعض الحيوانات.

وأضاف شارما أن 5 عربات من القطار خرجت عن القضبان عقب الاصطدام، لكن لم تقع أي إصابات بين الركاب أو الطاقم على متن القطار السريع المتجه إلى دلهي. وأُبلغ عن إلغاء بعض الرحلات وتحويل مسارات أخرى في المنطقة أثناء النهار.

كما فحص الأفيال النافقة لاحقا أطباء بيطريون ودفنوها.

وتضم ولاية آسام واحدة من أكبر تجمعات الأفيال في الهند، إذ سُجل وجود ما يقارب 6 آلاف فيل في الولاية.

ويقع مكان الحادث في منطقة حرجية على بعد حوالي 125 كيلومترا جنوب شرق مدينة غواهاتي، عاصمة ولاية آسام. وتعبر الأفيال بكثرة خطوط السكك الحديدية في الولاية، إلا أن شركة السكك الحديدية الهندية أوضحت في بيان لها أن موقع الحادث لم يكن ممرا مخصصا للأفيال.

وكان قطار راجداني إكسبريس، القادم من سايرانغ في ولاية ميزورام المتاخمة لميانمار، متجها إلى العاصمة نيودلهي وعلى متنه 650 راكبا، عندما اصطدم بالأفيال.

وقال شارما: "فصلنا العربات التي لم تخرج عن مسارها، واستأنف القطار رحلته إلى نيودلهي. ونُقل نحو 200 راكب كانوا في العربات الخمس التي خرجت عن مسارها إلى غواهاتي في قطار آخر".

ومنذ عام 2020 نفق ما لا يقل عن 12 فيلا جراء الاصطدام بالقطارات المسرعة في أنحاء الولاية. وكثيرا ما تتجول الفيلة في المناطق السكنية في هذا الوقت من العام، عندما تكون حقول الأرز جاهزة للحصاد.