بطاطس في قلب بروكسل.. احتجاجات المزارعين تُغرق شوارع العاصمة البلجيكية

استخدمت الشرطة البلجيكية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق آلاف المزارعين الذين احتشدوا في العاصمة بروكسل، الخميس الماضي، بعد أن أغلقوا طرقا رئيسية باستخدام الجرارات وألقوا البطاطس والبيض، بالتزامن مع اجتماع قادة أوروبيين لبحث اتفاقية تجارية مثيرة للجدل مع دول في أميركا الجنوبية.

وفي التفاصيل، تجمع المزارعون على متن جراراتهم بالقرب من مبنى أوروبا، احتجاجا على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل "ميركوسور". وأفادت تقارير بأن المظاهرة، التي بدأت سلمية، تطورت إلى مواجهات، إذ لجأت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، عقب قيام بعض المحتجين برشق قوات الأمن بالحجارة والبطاطس، إلى جانب تحطيم نوافذ في محيط المكان.

تدخلت الشرطة بعد تصاعد حدة العنف، وسعت إلى توقيف عدد من المتظاهرين. وفي إحدى الوقائع، اندفع جرار باتجاه صف من قوات مكافحة الشغب، دون أن تظهر مؤشرات على وقوع إصابات. كما تعرّض بعض الصحفيين للاستهداف من قبل متظاهرين خلال الأحداث.

وفي سياق متصل، قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل إبرام اتفاقية تجارة حرة واسعة مع دول أميركا الجنوبية، في أعقاب احتجاجات حادة قادها مزارعون، إضافة إلى معارضة في اللحظات الأخيرة من كلٍّ من فرنسا وإيطاليا، مما هدد بتعطيل الاتفاق الذي يرى مؤيدوه أنه يحمل أهمية جيوسياسية كبيرة للطرفين.

وكان مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي يأملون في توقيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (ميركوسور) في البرازيل مع نهاية هذا الأسبوع، بعد مفاوضات استمرت 26 عاما. غير أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعلنت أمس الجمعة -عقب قمة أوروبية اتسمت بالتوتر- أن التوقيع سيُرجأ لبضعة أسابيع إضافية، بهدف معالجة بعض القضايا العالقة مع الدول الأعضاء.

وحسب وكالة أسوشيتد برس، يقول خبراء إن هذا التأجيل قد يُضعف مصداقية الاتحاد الأوروبي التفاوضية عالميا، في ظل سعيه لبناء علاقات تجارية جديدة وسط التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والصين. وبمجرد التصديق عليها، ستغطي الاتفاقية سوقا تضم ​​780 مليون نسمة وربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وستلغي تدريجيا الرسوم الجمركية على جميع السلع المتداولة تقريبا بين الكتلتين.

أعلنت شرطة بروكسل أنها سمحت بتنظيم احتجاج بمشاركة ما يصل إلى 50 جرارا، ولكن بحلول ظهر الخميس، وصل نحو ألف جرار، معظمها بلوحات ترخيص بلجيكية، إلى العاصمة البلجيكية. وقدّرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو 7 آلاف.