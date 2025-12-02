شاهد: دب يتسلّق عمود كهرباء.. وعامل ينقذه قبل لحظات من الصعق

في حادثة نادرة ومثيرة شهدتها ولاية أريزونا الأميركية، صعد دب أسود بالغ إلى قمة أحد أعمدة الكهرباء العالية، ليجد نفسه على مسافة خطيرة من خطوطٍ تحمل جهدا كهربائيا عاليا قد يودي بحياته، وانتشرت صور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، موثقة اللحظة التي علق فيها الحيوان في الأعلى، بينما حاولت فرق الإنقاذ التعامل مع الموقف بدقة شديدة.

وأظهرت اللقطات الدب وهو يتسلق العمود في مقاطعة كوتشيس بعناد لافت، قبل أن تتدخل فرق الطوارئ، وقال فيرنر جيه. نويباور، أحد العاملين في شركة الكهرباء، إنه تلقى اتصالا يُبلغه بأن دبا يواجه خطر الصعق بعد وصوله إلى قمة العمود، مما استدعى توجهه إلى الموقع لمحاولة إنزال الحيوان بأمان.

وحسب السلطات، تمكّن عامل الكهرباء من تهدئة الدب وتشجيعه على النزول دون إصابات، لتُختتم الحادثة بإنقاذ ناجح رغم خطورتها الشديدة.

قال نويباور لموقع ستوريفول "قمتُ بفصل التيار عن الخط واستخدمتُ عصا من الألياف الزجاجية لدفعه بلطف وإجباره على النزول. كانت زوجتي تينا توثّق كل شيء بهاتفي".

وتمكّن عامل الكهرباء بالفعل من إنقاذ الدب الذي كان على وشك التعرّض لصعق قاتل، إذ نزل الحيوان من العمود وهرع هاربا دون أن يُصاب بأذى.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها بالنسبة إلى نويباور، إذ سبق له التدخل في حادث مشابه عام 2021، عندما وصل دب صغير إلى قمة عمود كهرباء وكاد يتعرض للصعق، قبل أن ينجح موظفو شركة الكهرباء في قطع التيار ومساعدته على الهبوط بأمان.

هذه الحوادث النادرة تُظهر مدى خطورة اقتراب الحيوانات البرية من خطوط الكهرباء، وتسلّط الضوء على الدور الحاسم الذي يؤديه متخصصو الطاقة في إنقاذ الأرواح، حتى لو كانت أرواح دببة تتسلق الأعمدة.