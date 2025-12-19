فيديو يحبس الأنفاس.. سقوط لعبة ترفيهية خلال رحلة مدرسية بالعراق

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقطع فيديو يوثق سقوط لعبة ترفيهية تُعرف باسم "المقص" داخل مدينة ألعاب في محافظة البصرة أثناء رحلة مدرسية، ما أثار موجة قلق واسعة بين الأهالي والمتابعين.

وأظهر الفيديو مشاهد من الارتباك والهلع في موقع الحادث، وسط تضارب الأنباء بشأن وقوع إصابات بين التلاميذ المشاركين في الرحلة.

وفي توضيح رسمي، أكدت مديرية التربية في البصرة عدم تسجيل أي إصابات جراء حادثة سقوط لعبة ترفيهية داخل مدينة ألعاب بالمحافظة، مشيرة إلى أن جميع التلاميذ بخير، وأن ما حدث اقتصر على حالة فزع فقط بدون أضرار جسدية.

وأوضحت المديرية في بيان لها أنه بعد التواصل المباشر مع إدارة متوسطة مدينة المدن للبنين وإدارة مدينة ألعاب جلفار، تبيّن أن الحادث نجم عن خلل فني بسيط أثناء هبوط اللعبة، ولم يسفر عن أي إصابات أو حالات نقل إلى المستشفى.

وشددت المديرية على حرصها الدائم على سلامة الطلبة خلال الأنشطة المدرسية والرحلات الترفيهية، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر الأخبار، خصوصا تلك المتعلقة بالطلبة، لتجنب إثارة القلق لدى الأهالي والرأي العام.

كما أكدت استمرارها في مطالبة إدارات الأماكن الترفيهية بالالتزام بإجراءات السلامة، ودعت إدارات المدارس إلى إبلاغها فورا عن أي خلل أو تقصير في مثل هذه المواقع، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبه أوضحت إدارة مدينة جلفار ما حصل لإحدى ألعابها خلال إحدى السفرات المدرسية مؤكدة أن السبب خلل تقني ولا توجد أي إصابات بين الطلاب.