طفل يُتلف تاجا قيمته أكثر من 322 ألف دولار في معرض بالصين

أسقط صبي صغير تاجا ذهبيا تبلغ قيمته أكثر من 322 ألف دولار في متحف بالعاصمة الصينية بكين. وأظهرت لقطات مصورة الطفل وهو يلمس خزانة العرض الزجاجية، وبعدها سقط على الأرض التاج، الذي يبلغ وزنه كيلوغرامين، والذي تملكه المؤثرة في مجال التجميل تشانغ كايي.

وأثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي في الصين موجة تفاعل واسعة، بعد أن كشفت المدونة الصينية تشانغ كايي عن تعرض التاج الذهبي الفريد للتلف في أثناء سقوطه في أحد المعارض.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مشادة بين نائبات تتحول إلى اشتباك بالأيدي ببرلمان مكسيكو

مشادة بين نائبات تتحول إلى اشتباك بالأيدي ببرلمان مكسيكو list 2 of 2 إنقاذ مسنّة مغربية حاصرتها السيول في مدينة آسفي end of list

وحسب ما أوضحته تشانغ، فإن التاج الذهبي ليس قطعة تجارية معروضة للبيع، بل صممه وصنعه لها زوجها الفنان تشانغ يودونغ ليكون تاج زفافها، وقالت إنه لا يقدر بثمن، خاصة أنه صُنع بدقة متناهية من الذهب الخالص.

وأشارت تشانغ إلى أن نشر الفيديو لم يكن بهدف إثارة الجدل، بل لطلب المشورة من مختصين وأشخاص لديهم خبرة حول كيفية تقييم الأضرار التي تلحق بقطع فنية وشخصية فريدة لا تقدر بثمن.

ودعت في منشورها زوار المعرض إلى تجنب لمس المعروضات. وأثارت الحادثة جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي حول المسؤولية والتعويض.

وفي رد لاحق، أوضحت تشانغ أن نيتها لم تكن اتهام الطفل المعني، وأنها لم تسعَ للحصول على تعويض من عائلته، لأن التاج كان عليه تأمين.

وقال خبراء قانونيون إن التعويض قد يشمل تكاليف الإصلاح أو انخفاض قيمة التاج أو خسارته بالكامل، فضلا عن الأضرار المعنوية المحتملة، نظرا للقيمة الرمزية للتاج.

وأفاد متخصصون في صناعة الذهب بأن تكلفة إصلاح المجوهرات الذهبية قد تصل إلى تكلفة صنعها.

وقال أحد خبراء المجوهرات إن تكلفة اليد العاملة وحدها لتاج مصنوع من حوالي كيلوغرامين من الذهب قد تصل إلى 21 ألفا و170 جنيها إسترلينيا على الأقل (أكثر من 28 ألف دولار)، وقد ترتفع إلى 42 ألفا و339 جنيها إسترلينيا (أكثر من 65 ألف دولار)، وذلك بحسب التقييم النهائي.