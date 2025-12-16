إنقاذ مسنّة مغربية حاصرتها السيول في مدينة آسفي

في مشهد مؤثر تداولته منصات التواصل في المغرب، ظهرت سيدة مُسنة محاصرة بمياه السيول داخل حي سكني، حين ارتفع منسوب المياه فجأة وجعل التنقل صعبا للغاية.

وظهرت السيدة المسنة، وهي بائعة للفخار، متشبثة بالحائط في محاولة للنجاة وتصرخ مذعورة "أنقذوني"، بينما كانت المياه تتدفق بغزارة حولها، وتدخل سكان الحي بسرعة لإنقاذها، حتى وصلت إلى مكان آمن بعيد عن السيول.

وشهدت مدينة آسفي جنوب غربي المغرب أمطارا غزيرة وسيولا جارفة خلفت مقت 37 شخصا وأضرارا مادية جسيمة.

وتأتي هذه الفيضانات في سياق موجة غير مسبوقة من الأمطار التي ضربت مناطق في البلاد مما أثار مخاوف المواطنين.

وعبّر رواد منصات التواصل الاجتماعي عن قلقهم البالغ على سلامة السيدة المسنة، مطالبين بسرعة تدخل فرق الإنقاذ والجهات المختصة، ومشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية كبار السن والأسر القاطنة في المناطق المعرّضة للسيول والفيضانات.

وأعلن الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بآسفي فتح بحث على إثر الخسائر التي خلفتها السيول السيول، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات ومعرفة أسباب ما وقع.

وأفادت السلطات المحلية أن تدفقات فيضانية استثنائية نتيجة هطول الأمطار بغزارة مساء الأحد أدّت إلى فيضانات مفاجئة في أحياء عدة بمدينة آسفي، أغرقت نحو سبعين منزلاً ومتجراً وجرفت عشرات السيارات، كما قطعت شبكات الطرق الداخلية.

السلطات المغربية تقول إن حصيلة ضحايا السيول الفيضانية القوية والمفاجئة التي شهدتها مدينة آسفي ارتفعت إلى 37 شخصا، وأضافت أن 14 شخصا يتلقون العلاج من بينهم شخصان في العناية المركزة