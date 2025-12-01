عاصفة ثلجية تضرب ولايات أميركية.. تصادم 45 مركبة في حادث واحد وآلاف الرحلات متأخرة

شهدت ولاية إنديانا الأميركية حادث تصادم جماعي كبير جراء عاصفة ثلجية قوية أدت إلى تدنّي مستوى الرؤية وتكوّن طبقات من الجليد على الطرق السريعة. وأسفر ذلك عن وقوع سلسلة اصطدامات شملت نحو 45 مركبة على المسارات الغربية للطريق السريع "I-70" قرب بلدة تير هوت، يوم السبت الماضي الموافق 29. جاء ذلك وفق ما أوضحه مات أميس، المتحدث الإعلامي باسم شرطة ولاية إنديانا، لمجلة بيبول.

عشرات السيارات في حادث واحد

ووفقًا لبيانات السلطات المحلية، شاركت عشرات المركبات -من السيارات العائلية إلى شاحنات النقل- في سلسلة من التصادمات المتتابعة، بعدما فقد عدد من السائقين السيطرة على مركباتهم نتيجة الانزلاق المفاجئ. وأدّت الحادثة إلى إغلاق الممرات بالكامل، ما أجبر المسافرين على البقاء داخل سياراتهم ساعات في ظل درجات حرارة شديدة الانخفاض. ووصف شهود عيان المشهد بأنه بدا أشبه بـ"كتلة معدنية متشابكة تمتد على طول الطريق".

وأكد المتحدث الإعلامي باسم شرطة ولاية إنديانا أنه لم تُسجَّل أي إصابات خطرة.

وقع الحادث قبيل الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، وسط تساقطٍ الثلوج، وفقًا لفيديو مباشر بثّه أميس عبر فيسبوك. وأشار أيضًا إلى أن السلطات رصدت انزلاقات على الطريق السريع في الاتجاه الشرقي.

وفي منشور لاحق نشره بعد نحو خمس ساعات من تدوينته الأولى، أوضح أميس أن موقع الحادث قد أُخلي، والثلوج كانت قد بدأت تتساقط من جديد.

شلل في حركة السفر الجوي

سجّل مطار دي موين 28 سنتيمترًا من الثلوج حتى منتصف ليل الأحد، وهو أعلى معدل لتساقط الثلوج في يومين في المدينة منذ يناير/كانون الثاني 2024. ولم تُسجّل أي إصابات في حادث الطائرة التي باشرت إدارة الطيران الفدرالية التحقيق فيه.

وشهدت عدة مناطق في ولاية آيوا تساقطا تجاوز قدما كاملا من الثلوج يوم السبت، بينما سجّلت أجزاء من ولاية إلينوي، بما فيها شيكاغو، نحو 5 بوصات من الثلوج مع استمرار ارتفاع الكميات.

وتسببت العاصفة في اضطراب كبير بقطاع الطيران، إذ تأخرت أكثر من 4600 رحلة داخل الولايات المتحدة أو من وإلى مطاراتها يوم الأحد، إضافة إلى إلغاء 576 رحلة، وفق بيانات موقع فلايت أوير. وشكلت الرحلات من وإلى مطار أوهير الدولي في شيكاغو أكثر من 25% من إجمالي التأخيرات.

سُجِّل تساقط ثلوج بكثافة يوم السبت الفارط في مطار أوهير الدولي في شيكاغو، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا لأكثر أيام نوفمبر تساقطا للثلوج في شيكاغو.

أفادت شرطة ولاية إلينوي بوقوع ما يقرب من 500 حادث سير في منطقة شيكاغو يوم السبت، مع 66 حادثا أسفرت عن إصابات.

من المتوقع أن تشهد أجزاء من الساحل الشرقي للولايات المتحدة أمطارًا باردة من منتصف الصباح وحتى ساعات المساء الأولى، مع احتمال تأثر حركة السفر في عدة مدن، بما فيها كليفلاند، وبافالو، نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة؛ وشارلوت، كارولينا الشمالية، وأتلانتا.