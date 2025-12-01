اقتحم حظيرة الأسود فهاجمته.. لبؤة تقتل رجلا داخل حديقة حيوان بالبرازيل

لقي رجل مصرعه في البرازيل بعد تعرّضه لهجوم لبؤة داخل حظيرتها في حديقة حيوان "أرودا كامارا" بمدينة جواو بيسوا الساحلية، وذلك بعدما تمكن من تجاوز الحواجز والدخول إلى منطقة الأسود، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون الأحد.

وأظهرت مقاطع انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يتسلق سياجا فوق جدار يبلغ ارتفاعه نحو ستة أمتار، قبل أن ينزل عبر شجرة إلى داخل الحظيرة، حيث كانت اللبؤة تستريح بجوار بركة مياه.

وبمجرد دخوله المنطقة لاحظته اللبؤة وهاجمته بسرعة، وقد حاول الهروب باتجاه منطقة مليئة بالأشجار قبل أن يسقط أرضا متأثرا بهجومها.

وفي بيان لها، أعلنت حديقة الحيوانات المعروفة باسم "بيكا" إغلاق مرافقها إلى حين انتهاء التحقيق، مشيرة إلى أن "الحادث مؤسف للغاية"، وقدمت تعازيها لعائلة الرجل الذي لم تُكشف هويته بعد.

استجابت خدمات الطوارئ، بما في ذلك الشرطة العسكرية، وهرعت إلى مكان الحادث، إلا أن الرجل فارق الحياة في الموقع. وقد أغلقت حديقة الحيوانات أبوابها، في وقت تواصل فيه السلطات، ومن بينها معهد الطب الشرعي في بارايبا، التحقيق في ملابسات الواقعة.